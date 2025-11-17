Haberler

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Güncelleme:
Seyyanen zam beklentisine ilişkin kulislerde olumsuz bir tablo olduğu belirtiliyor. Yeni yılda memur ve memur emeklilerine yalnızca toplu sözleşme ve enflasyon farkına dayalı yüzde 18,5–20 arası bir artış öngörülürken, seyyanen zam yapılmasının gündemde olmadığı ifade ediliyor.

  • Memur ve memur emeklileri için ocak ayında yüzde 18,5 ile yüzde 20 aralığında zam bekleniyor.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ekim sonrası dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 10,25 seviyesinde kesinleşmiş durumda.
  • Seyyanen zam (refah payı veya ekstra ödeme) bu yıl gündemde değil, sadece toplu sözleşmedeki zorunlu güncelleme uygulanacak.

Yeni yıl yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin ocak zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem enflasyon verilerini analiz etti hem de Ankara kulislerinden yansıyan bilgileri paylaştı.

"ENFLASYONUN ALTINDA KALMA DÖNEMİ BİTİYOR"

Ekim ayı enflasyonunun aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 geldiğini hatırlatan Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altına inmesinin artık mümkün görünmediğini ifade etti. Son yıllarda memur ve emeklilerin üç dönem üst üste resmi enflasyonun altında artış aldığını hatırlatan Karakaş, bu kez böyle bir durum yaşanmayacağını belirterek "Enflasyonun altında ezilme dönemi bitiyor" dedi.

HESAPLAMAYA GÖRE ZAM ORANLARI

Karakaş'ın aktardığı verilere göre ekim sonrası dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 10,25 seviyesinde.

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran şimdiden kesinleşmiş durumda.
  • Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 11'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte zam oranı yüzde 16,55 seviyesine çıkıyor.

Karakaş, mevcut verilere dayanarak yüzde 16,55 zam + 1000 TL taban artışının kesin göründüğünü ifade etti.

OCAKTA YÜZDE 18,5–20 ARASI ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31–33 aralığında kalması durumunda, ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 18,5 ile yüzde 20 aralığında zam yapılmasının beklendiğini aktaran Karakaş, 1000 TL'lik taban artışın etkisiyle bazı emeklilerin yüzde 20'nin üzerinde artış görebileceğini söyledi.

SEYYANEN ZAM MASADA DEĞİL

Seyyanen Zam beklentisine ilişkin kulis bilgilerini de paylaşan Karakaş, Ankara'dan gelen işaretlerin olumsuz olduğunu belirterek "Toplu sözleşmede ne varsa o kadar. Ne refah payı ne de ekstra ödeme… Sadece zorunlu güncelleme" dedi. Karakaş, mevcut izlenimin herhangi bir ilave iyileştirmenin gündemde olmadığı yönünde olduğunu vurguladı. Sonuç olarak Karakaş, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 18,5–20 bandında zam alacağını, ancak seyyanen zammın bu yıl da olmayacağını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
