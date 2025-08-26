Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşlarını ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde kritik haftaya girildi. 11 hizmet kolunda uzlaşı sağlanırken, kamu görevlilerinin geneline yapılacak zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararıyla netleşecek.

GÖZLER SAAT 14.00'E ÇEVRİLDİ

Hakem Kurulu hafta sonu ilk iki toplantısını gerçekleştirmişti. Dün yapılan üçüncü toplantı Sayıştay'da 2,5 saat sürdü. Kurul, bugün saat 14.00'te dördüncü kez bir araya gelecek. 11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendika temsilcileri yer alıyor. Kanuna göre kurul, başvurunun ardından 5 iş günü içinde kararını vermek zorunda...

Hakem Kurulu Başkanı Metin Yener

KARAR BAĞLAYICI OLACAK

Hakem Kurulu'nun vereceği karar taraflara yazılı olarak bildirilecek. Kurulun kararı bağlayıcı ve kesin hükmünde sayılacak. Belirlenecek zam oranı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun toplantısı...

SON TEKLİF NEYDİ?

Hükümet, son teklifinde memura: 2026'nın ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7, 2027'nin her iki dönemi için %4+%4 artış önermişti. Ayrıca taban aylıklara 1.000 TL ek artış yapılması da teklif edilmişti.

MİLYONLARCA KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Süreç sonunda memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 zam oranları kesinleşmiş olacak. Elde edilecek kazanımların milyonlarca kişiyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR AÇIKLANACAK

Cuma gününe kadar açıklanması beklenen kararın, hükümetin önerdiği zam oranından yalnızca 1-2 puan yukarıda olabileceği tahmin ediliyor. Seyyanen zam ve diğer taleplerin karşılanma ihtimalinin ise düşük olduğu değerlendiriliyor.

YÜZDE 19 RAKAMI AĞIR BASIYOR

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda 2026 yılı için hükümetin %18'lik teklifine ek olarak %1 artış yapılabileceğini, toplamda %19 zam beklediğini söyledi. 2027 yılı için ise hükümetin %8'lik teklifinin %1 revizeyle %9 seviyesinde sonuçlanabileceğini öngördü.