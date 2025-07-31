Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor

Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
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Memurların 2026-2027 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci başlıyor. Görüşmeler öncesi hazırlıklar tamamlandı, ilk toplantı için geri sayım başladı. Zam oranı ve sosyal hak talepleri masaya yatırılacak. Ağustos sonuna kadar uzlaşma sağlanamazsa karar Hakem Kurulu'na kalacak.

Memurların 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecinde geri sayım sürüyor. Görüşmelere ilişkin hazırlık toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Şimdi gözler ilk toplantının yapılacağı tarihe çevrildi.

Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor

SOSYAL HAKLAR DA DEĞERLENDİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecine ilişkin, "Her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren, mali ve sosyal haklar kapsamında birçok konuyu, sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor

Kamuda 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde takvim yarın başlayacak. Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde yetkili sendika Memur-Sen masada olacak. Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun temsilcileri de memur ve emeklisini temsil edecek.

MEMUR VE EMEKLİSİ İÇİN TALEP EDİLEN ZAM ORANI KONUŞULACAK

Toplantıda memur ve emeklisi için istenen zam oranı ve yapılan çalışmalar masada olacak. Sosyal haklara ilişkin talepler de değerlendirilecek. İkinci görüşmenin tarihi belli olacak. Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin, ağustos ayının üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı nitelikte.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTaner Başçavuş:

Maliye bakanımız lütfen şu maaş işini yılda bir kez yapın altı ayda bir y9k böyle bir ülke lütfen Allah rızası için YILDA BİR KEZ taban maaşını sabitleyin 16800 altında alanlara şu değişik maaş işini bırakın lütfen zaten bu parayı alıyorlar ya

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hakem kurulu diye bir şeyin olmaması gerekir. Hepsi hükümeti destekler. Zaten malum sendika da memur ve emeklinin hakkını savunacak durumda değil. Ali beyin şu sözünü ölsem unutamam. " Hükümet, elimize kalem veriyor ancak içine mürekkep koymayı unutuyor." Ali bey, ertesi akşam Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra hükümetin ilave verdiği 0.5 puana razı gelmek zorunda kaldı. O gün bugündür ben sendikalardan umudumu kesmiş durumdayım. Zaten uydurma enflasyon rakamları ne gelirse memurların alacağı zamcıklar da o oluyor. Toplu sözleşmeye gerek yok.

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