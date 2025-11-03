Haberler

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Güncelleme:
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını etkileyecek 4 aylık veri netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,25, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,55 oranında zammı şimdiden hak etti. Kesin oran kasım ve aralık enflasyon verilerinin ardından ocak ayında belli olacak.

  • Memur ve memur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 16,55 olarak hesaplandı.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 10,25 olarak belirlendi.
  • Kesin zam oranları Kasım ve Aralık enflasyon verileri sonrası Ocak 2026'da netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Böylece yılın dördüncü enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 10,25 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında doğrudan enflasyon oranı baz alınacak. Ekim ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkına göre emekliler yüzde 10,25 oranında zammı garantiledi. Kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle bu oran ocak ayında kesinleşecek.

ENFLASYON FARKI HESABI

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. 2026 yılı için belirlenen toplu sözleşmeye göre;

  • İlk 6 ayda yüzde 11,
  • İkinci 6 ayda yüzde 7,
  • 2027'nin ilk yarısında yüzde 5,
  • İkinci yarısında ise yüzde 4 zam uygulanacak.

Ekim ayı dahil 4 aylık dönemdeki toplam enflasyon ve toplu sözleşme oranları birlikte değerlendirildiğinde, memur ve memur emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 16,55'e ulaşmış durumda.

KESİN ZAM ORANI OCAKTA BELLİ OLACAK

Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ocak 2026'da zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak. Uzmanlar, yıl sonuna kadar enflasyonun seyrine göre bu oranlarda küçük değişiklikler olabileceğini belirtiyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSedat cakmak:

20 yıldır isviçrede 1kuruş zam almadım türkiyede yılda2 sefer zam alıyolar yine millet ağlıyo eskiden memur maaşı 700€ denkti şimdi 1200€ alıyolar en düşüğü doğru dürüst çalışmıyolar bile

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

Bence emekliler hayatından memnun onlara zam yapmaya gerek yok. Memur sayısının düşürülmesi lazım, kurumlara her gittiğimde 2 kişi çalışıyor diğerleri telefonda takılıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ekonomi tiyatrosu oynanıyor iktidar muhalefet milletvekilleri halka verilenlerin bin katını alıyor halka hiç bir zaman hiç bir şey vermediler KENDİLERİNE GELİNCE KARDEŞ KARDEŞ KESENİN AĞZINI SONUNA KADAR AÇIYORLAR HİÇ BİRİSİDE HALK BUNU ALIRKEN BİZİM BU PARALARI ALMAMIZ HARAM DEMİYOR HEPSİ MENFAATÇİ HEPSİ İKİ YÜZLÜ HEPSİ KENDİ ÇIKAR VE MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYOR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

her zaman zamanı söylüyorum zam yapmasınlar ama diğer ürünlerede zam gelmesin gittikçe zarar ediyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
