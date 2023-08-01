Toplu sözleşme pazarlığı bugün başlıyor! Memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istiyor

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün başlıyor. Memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı talep ediliyor. İşte madde madde memurların talepleri...

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek ilk toplantıyla başlayacak. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

İLK TOPLANTI BAKANLIKTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak. Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

ÖNCE HİZMET KOLLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

MEMUR-SEN YÜZDE 110 ZAM İSTİYOR

Zam pazarlığında yetkili konfederasyon Memur-Sen geçtiğimiz hafta taleplerini açıklamıştı. Zammın 2024 yılında 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 zam istedi. Böylece Memur-Sen'in 2 yıllık zam talebi yüzde 110 oldu.

Memur-Sen'in diğer talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.