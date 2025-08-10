Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurlar Arasında Ücret Dengesizliği Var

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memurlar arasında bir ücret dengesizliği var. Onu düzeltmek için uğraşırken bir de statü farklılığından kaynaklı aynı işi yapanlar arasında da bir adaletsizlik söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünün korunması için bile şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026'nın 15'i itibarıyla 66-67 bin TL'nin üzerinde olması gerekiyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yalçın, 8'inci dönem toplu sözleşme süreci ile ilgili, "Bizim toplu sözleşmelerimiz Ağustos'un 1'inde başlayıp Ağustos'un sonunda yasa gereği biten bir zaman sıkışıklığı içerisinde gerçekleşiyor. 7 toplu sözleşmeyi geride bıraktık. Bu 8'inci toplu sözleşme süremize ilişkin çok ciddi tartışmalarımız var ama onları ileride yaparız tekrar. Şu an için içinde bulunduğumuz sürece yönelik bazı bilgilendirmeler yapıp, 'ne istiyoruz' konusunun altını özellikle bir kez daha bu vesileyle çizmek isterim. Şu an hizmet kolları boyutuyla, müzakerelerde 3 hizmet kolu kaldı. Pazartesi günü o 3 hizmet koluyla beraber 11 hizmet kolunun ön müzakere ve müzakere kısmı bitmiş olacak. Peşinden ilk teklifin gelmesiyle beraber genele ilişkin müzakere ve müzakere edilen konuların da karara dönüştürülmesi için hükümetin teklif sunma süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

'KIYAS KABUL ETMİYORUM'

Kamuda aynı statüde çalışan memurlar arasında bir ücret dengesizliği olduğunu ifade eden Yalçın, "Aralarında skala bozukluğu var. Farklı statüde işçi-memur olarak kamuda bulunan, aynı işi yapanlar için söylüyorum. Diğerleri için kıyaslamıyorum. Bazen, 'Elektrik direğinin tepesinde çalışanla kendinizi kıyaslıyorsunuz. Maden ocağının dibinde kömür çıkaranla kendinizi kıyaslıyorsunuz' gibi cümleler kuruluyor. Asla böyle bir kıyası kabul etmem. O arkadaşlarımızın bu konudaki emeği kutsaldır. Böyle bir kıyasa hiçbir zaman razı olmam. O ayrı bir hususta değerlendirmeli. Fakat bizim kamuda çalışanların kendi arasındaki kıyası, ikisi de aynı işi yapıyor. Birisinin adı memur, birinin adı işçi. Bu anlamdaki dengesizlikten kaynaklı bir tartışma yürüyor. Onun için şu an yeni aşamada okumanın, dirsek çürütmenin, yıllarca göz nuru dökmenin, akademik kariyer yapmanın niteliğini gittikçe değersizleştiren bir zemin yaşıyoruz. Okumanın, memur olmanın o kadar emek vermenin hiçbir kıymeti kalmadığı bir kıyas yaşanıyor kamuda. Bunu herkesin çok net olarak görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'MEMURLAR ARASINDA BİR ÜCRET DENGESİZLİĞİ VAR'

Memur-Sen olarak temel çizgi çizdiklerini vurgulayan Yalçın, "Bundan önceki kamu çerçeve sözleşmesinde, işçi sözleşmelerinde de ortaya çıkan tablo sonrası, bizim bu konuda az önce ifade ettiğim hukuku korumak için; yani okumayı, dirsek çürütmeyi, kariyeri yapmayı, yıllarca göz nuru dökmeyi korumak için kurduğumuz cümle sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman, 2023'te dedi ki; 'En düşük memur maaşı, en düşük işçi maaşının üstünde olacak şekilde düzenleme yapacağız.' 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme ondan sonra gelmişti. Bu açıdan şu an gelinen noktaya bakıyorum. Şu an aynı tablo var. Yani memurlar arasında bir ücret dengesizliğini zaten ifade ettiğim skala bozukluğu var. Onu düzeltmek için uğraşırken bir de statü farklılığından kaynaklı aynı işi yapanlar arasında da bir adaletsizlik söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözünün korunması için bile, şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026'nın 15'i itibariyle 66-67 bin TL'nin üzerinde olması gerekiyor" dedi.