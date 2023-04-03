Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir"

Maaşların enflasyon karşısında eridiğine dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kayıpların önlenmesi için iyileştirme yapılmasını istedi. Devletin enflasyon kayıplarını telafi edecek güçte olduğunu belirten Yalçın, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" dedi.

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" dedi.

"En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir"

Yalçın, Memur-Sen olarak, demokratikleşme, özgürleşme ve hakları artırma noktasında atılan adımları bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, enflasyon kayıplarını telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, gelirler arasındaki makası daraltacak güce de iradeye de sahip. Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde, ek gösterge düzenlemesinde, en düşük emekli maaşını artırma ve EYT'yi çözüme kavuşturma iradesinde olduğu gibi en düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir"