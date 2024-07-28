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Memur-Sen'e bağlı sendikaların yürüyüşü devam ediyor

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Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen'in Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Yüksek sıcaklığın altında devam eden yürüyüşle ilgili açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, başlattıkları eylem sürecinin beşinci aşamasında olduklarını hatırlatarak, yürüyüşlerini Ankara'da büyük bir kalabalık eşliğinde yapılacak olan basın açıklaması ile bitireceklerini kaydetti.

Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen'in Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen'in Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Yüksek sıcaklığın altında devam eden yürüyüşle ilgili açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, başlattıkları eylem sürecinin beşinci aşamasında olduklarını hatırlatarak, yürüyüşlerini Ankara'da büyük bir kalabalık eşliğinde yapılacak olan basın açıklaması ile bitireceklerini kaydetti.

"3600 ek göstergenin bir an önce yasalaşmasını istiyoruz"

3600 ek gösterge sorunun eskiden beri devam eden bir süreç olduğunu dile getiren Yazgan, "Birinci dereceye gelmiş kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili kamu çalışanlarının büyük bir beklentisi var. Bunun bir an önce yasalaşması, hakkın bir an önce verilmesini istiyoruz. Çünkü, 3600 ek gösterge kamu çalışanlarının hem maaşında hem de emekli olduktan sonra ciddi anlamda ekonomik olarak maaş artışı söz konusu olduğu için geçim sıkıntısı olan bu süreçte önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Büro Memur-Sen olarak Bolu'dan Ankara'ya başlatılan yürüyüşte her günün ayrı bir konuya dikkat çekildiğini ifade eden Yazgan, bugünkü yürüyüşü kamu görevlilerine yönelik uygulanan şiddete ayırdıklarını ve bu konunu topyekun ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Toplu sözleşme kazanımları bir genelge ile elimizden alınıyor"

Toplu sözleşme kazanımlarının bir genelge ile ellerinden alındığını kaydeden Yazgan, "Bunlardan bir tanesi 'Toplu Sözleşme İkramiye' meselesiydi. Dün mecliste yasalaştı ama kısmen çözüldü. Yetkili sendikaya yine bir avantaj yok ama sendikalı memurlara bir kazanım anlamında çözüldü" dedi.

"Tasarruf israftan yapılır, kamu çalışanın alın terinden yapılmaz"

Tasarruf tedbirleri kapsamında sonlandırılması beklenen servis hakkının da bir toplu sözleşme kazanımı olduğunu söyleyen Yazgan, "İmza altına almışız ama bakıyoruz ve bir tasarruf genelgesi ile bu ortadan kaldırılıyor. Bütün kamu görevlilerinin servis hakkı zaten yok. Belirli kurumların var, bunlardaki servisi de kaldırdığın zaman ne kadar tasarruf edebiliriz? Tasarruf israftan yapılır, kamu çalışanın alın terinden yapılmaz. Burada atılan taş ürkütülen kurbağaya değmemiştir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yusuf Yazgan Ankara Bolu Politika Ekonomi Güncel Haberler

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