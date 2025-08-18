Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin son zam teklifine yanıt verdi. Yalçın, "Bize sunulan 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7, 2026 yılına; 2027'ye ise 4+4 bırakıyoruz diyorlar. Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz." dedi.

Hükümetin son zam teklifini kabul etmediklerini söyleyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Bize sunulan 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7, 2026 yılına; 2027'ye ise 4+4 bırakıyoruz diyorlar. Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz." ifadelerini kullandı.

MEMUR SENDİKALARI İLE HÜKÜMET BİR ARAYA GELDİ

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin son teklifini sendika yetkililerine iletti.

HÜKÜMETTEN MEMURLARA SON ZAM TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı ilk teklife göre, 12 Ağustos 2025'te hükümetin ilk zam teklifi 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 olmuştu. 15 Ağustos'ta Bakan Işıkhan, verilen tekliflere ek olarak yürütülen ara müzakerede memurların taban aylığına bin lira artış önerisinde bulunmuştu. Bakanlıktan paylaşılan son teklifte ise 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos'ta verilen bin liralık taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMUR-SEN: BU RAKAMLAR GERÇEKTEN KOMİK

Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt geldi. Teklifin düşük olduğunu belirten Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi: "Bize sunulan 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7, 2026 yılına; 2027'ye ise 4+4 bırakıyoruz diyorlar. Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz. Bu rakamlarla asla çalışma barışı olmaz, memurun yüzü gülmez. Buna kimse fırsat vermemeli. Bizim gayretimiz bunun düzeltilmesidir. Biz bu konuda çözüm bekliyoruz, oyalanmak istemiyoruz. Bu rakamlar gerçekten komik. Bu kamuyu yorar, bunu asla kabul edemeyiz. 'Son teklif' cümlesini duymak dahi istemiyoruz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
Beyaz Saray'da Zelenski-Trump zirvesi

Beyaz Saray'da dünyanın gözünü diktiği zirve başladı
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu

Memurların beklediği haber geldi! İşte hükümetin son zam teklifi
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

Limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (24)

Haber Yorumları2y8r84wvhq:

Yapın grevinizi de bir işe yaramadığınız belli olsun:)

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme76
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

üç gün grev yapsınlar görürsün gününü

yanıt75
yanıt4
Haber Yorumlarıselcuk kılıç:

Ben Öğretmenim Eylülde iş bırakma eylemi yaptığımızda anlarsınız ne iş yaptığımızı..

yanıt33
yanıt4
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Gerçek sendikacılık eskidendi 80 li 90 lı yıllarda kaldı. Şimdi hiç birine güvenmiyorum, taraftarlarına şirin görülmek için birkac açıklama yaparlar sonra yollarına bakarlar. Olan memurlara işçilere oluyor.

yanıt18
yanıt2
Haber YorumlarıAli:

İşin acil devlet dairesine düşünce son gün olunca it misali ağlarsın. 3 milyon memura görevi yönünden hakaret ediyorsun saygısız.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıValeron:

Ağlamayın bu hale siz getirdiniz. Verdiniz yetkiyi aldınız bilmem neyi

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtp79d97sgs:

memur sen gerekeni yapmalı böyle içi boş teklif olmaz

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartalbey:

asgari ücret 22.104 lira bizi savunacak sendikamız bile yok.

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Bomba ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti

Türkiye'nin komşusu 2 ülkeye karşı sınıra 130 kilometrelik duvar ördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.