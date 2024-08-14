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Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti

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Toplu sözleşme ikramiyesi hakkının yasal düzenlemeye alınmasıyla 2 milyonu aşkın memura ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda sendikalı tüm memurlar her ay 641 lira alacak. Ödemelerin 15 Ağustos günü maaşlarla birlikte yapılması bekleniyor.

Kamu görevlilerinin önemli kazanımlarından biri olan toplu sözleşme ikramiyesi, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edilmişti. Meclis'te kabul edilen maddeyle bu hak, yasal düzenleme kapsamına alındı.

HER AY EK ÖDEME ALACAKLAR

Bu sayede sendikalı memurlar, toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira 81 kuruş almaya hak kazandı. Sendikalı tüm memurlara bu ödeme her ay yapılacak. Düzenlemenin sendikal örgütlenmeye de katkısı bulunuyor. 2 milyona aşkın memura yapılacak ödemelerin 15 Ağustos günü maaşlarla birlikte yapılması bekleniyor.

"YÜZDE 2'LİK BARAJ KALDIRILDI

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Bulunduğu hizmet kolunda yüzde 2 barajını aşan sendika üyelerine verilen bir düzenlemeydi. Koyulan hüküm ile birlikte yüzde 2'lik baraj kaldırıldı. Sendikalı olan maaşından sendika kesintisi yapılan bütün memurlar bundan yararlanacaktır" dedi.

YENİ YILDA MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Söz konusu tahminlerle emekli ve memur zammı hesaplanabiliyor. Yüzde 38 olarak hesaplanan enflasyon tahminine göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranında olacak. Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70'i bulacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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