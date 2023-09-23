Memiş: "Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 21 arttı"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağlayarak 211,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ağustos ayında AHBİB'in hububat ürün grubu satışında 39 kattan fazla artış kaydettiğini vurgulayan Başkan Veysel Memiş, dış satım yaptıkları 135 ülkenin 82'sinde de ihracat hacmini yükselttiklerini belirtti.

" Türkiye, gıda sektöründe önemli hamlelerle küresel gücünü artırıyor"

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Türkiye'nin gıda ürünleri ve gıda teknolojileri ticaretinde önemli hamlelerle küresel gücünü artırdığını, son olarak 31. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda da (World Food İstanbul) çok başarılı bir sınav verdiklerini söyledi.

Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde 6-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen World Food İstanbul'un sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkanı sağladığını belirten Başkan Veysel Memiş, dev organizasyonun TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği'nin (ETÜDER) güç birliği yaparak oluşturduğu Türkiye Gıda Platformu'nun tam desteğiyle gerçekleştirildiğini hatırlattı.

World Food İstanbul'a 38 ülkeden bin 117 firmanın katıldığını, 73 ülkeden 800'ün üzerinde yabancı satın almacının B2B etkinliklerinde Türk firmalarla yeni ticaret bağlantıları kurduğunu belirten Başkan Memiş, dünyanın dört bir yanından profesyonelleri buluşturan etkinlikte AHBİB olarak gıda sektörünün geleceğine yön verecek yeni projeleri de açıklama fırsatı yakaladıklarını duyurdu.

" Akdeniz'i yeni bir ticaret gölü haline getirmeyi hedefliyoruz"

Pandemi, savaşlar ve iklim değişiklikleri ile beraber küresel pazarlarda rekabet ve tedarik zincirinde yeni bir boyuta geçildiğini vurgulayan Başkan Veysel Memiş, bu yeni dönemin teknolojik alandaki değişimler, rekabet, üretim ve lojistik alanlarında boyutlanacağını belirtti. Başkan Memiş, "Bu bağlamda AHBİB olarak yeni dünya düzeninde küresel pazarlarda yeni bir inisiyatif oluşturmak için üzerinde çalıştığımız girişimler bulunuyor. Bu dönüşümler, özellikle tedarik zincirinde yenilikçi açılımlar sağlayacaktır. Hinterlandımızdaki Akdeniz'i yeni bir ticaret gölü haline getirmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda çalışmaları tamamlanacak olan bu girişim ile Akdeniz ülkelerini bir platformda buluşturarak yeni ticaret yollarını da kurmayı planlıyoruz" dedi.

İngiltere pazarı AHBİB'in radarına girdi

Başkan Memiş, üye firmaların devlet yardımlarından etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yürüttükleri Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) çerçevesinde İngiltere'ye yönelik pazarlama faaliyetinin de verimli geçtiğini bildirdi. 13-16 Eylül tarihleri arasında UR-GE projesi çerçevesinde 17 firmadan 24 temsilcinin iştirakiyle Londra'ya çıkarma yaptıklarını dile getiren Memiş, şunları söyledi: "İngiltere'ye 2022 yılında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız 419 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 2023 yılının 7 ayında ise yüzde 52'lik artışla 84 milyon dolar değere ulaştık. Bu rakamları çok daha yukarılara taşımak için UR-GE projesi heyetimizle büyük alıcı firmaları ziyaret ettik, B2B görüşmeleri yaptık. Londra'nın büyük süpermarketlerini gezerek yerel ürünler ve fiyatlar hakkında bilgi edindik. Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş ve Ticaret Başmüşavirimiz Devlet Selim Paslı'dan İngiltere pazarına ilişkin güncel bilgiler aldık. İngiltere'ye ihracatımızı artırma hedefimize yönelik verimli bir etkinlik oldu."

"Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 18,2 oranında destek verdik"

AHBİB'in ağustos ayına ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şöyle konuştu: "Ağustos ayında 314 bin 176 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, bu dönemde 1 milyar 158 milyon dolarlık ülke geneli sektör ihracatına yüzde 18,2 oranında destek verdi. Bu dönemde en çok ihracat ettiğimiz ürün gruplarının başında gelen bakliyatta yüzde 53 artışla 77,5 milyon dolar değere ulaştık. Hububatta yüzde 3 bin 943 artışla 40,9 milyon dolarlık ve pastacılık ürünlerinde yüzde 39 düşüşle 28,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ağustos ayında 135 ülkeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, en yüksek değerleri Irak, Sudan ve Cezayir pazarlarında elde etti. Irak'a 39,4 milyon dolarlık, Sudan'a 15,8 milyon dolarlık, Cezayir'e 12,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde 82 ülkede ihracat hacminde artış sağlayan Birliğimiz, en güçlü yükselişleri Portekiz ve Yunanistan'da elde etti. Portekiz pazarında yüzde 3 bin 816 artışla 3,3 milyon dolar, Yunanistan'da yüzde bin 469 artışla 7,3 milyon dolar ihracata imza attık." - ADANA