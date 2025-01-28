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Melikgazi Belediyesi, Güneş Enerjisi ile 19 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

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Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak 2024 yılında 19 milyon lira enerji tasarrufu elde etti. Güneş enerjisi panelleri ile yılda 1200 dairenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiliyor.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, 2024 yılında yenilenebilir enerji kaynakları ile 19 milyon lira enerji tasarrufu sağladı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ana hizmet binası, pazar yerleri, Çarşı Melikgazi ve Büyük Bürüngüz Tarımsal Sulama alanında yer alan güneş enerjisi panelleri sayesinde, yılda 1200 dairenin elektrik tüketim gideri kadar elektrik enerjisi üretiliyor.

Belediye, güneş enerjisi panellerini kurmaya başladığı 2016 yılından bugüne kadar toplam 27 milyon 629 bin 749 kilovatsaat elektrik üretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, güneş enerjisi panelleri ile belediyeye önemli bir gelir sağlarken aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.

Karbon ayak izi salınımının ve karbondioksit emisyonunun azaltılması ile çevre sağlığının korunmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilçede geçen yıl 19 milyon liralık enerji tasarrufu sağladıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Keykubat, Mimarsinan TOKİ, Hürriyet, Danişment, İldem, Gökkent, Yıldırım Beyazıt pazar yerlerimizde, Melikgazi Belediyemiz ana hizmet binasında, kültür merkezimizde, Çarşı Melikgazi'mizde ve Büyük Bürüngüz Tarımsal Sulama alanında bulunan güneş enerjisi panelleri ile yılda yaklaşık 1200 dairenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4 milyon 200 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretiyoruz. 2016 yılında semt pazar yerlerinin çatısına yerleştirmeye başladığımız güneş enerji panellerini zamanla daha geniş alana yayarak ciddi bir gelir sağladık."

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Ekonomi
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