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Bodrum'a 2 bin 756 yolculu dev kruvaziyer geldi

Bodrum'a 2 bin 756 yolculu dev kruvaziyer geldi
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Malta bayraklı Mein Schiff 5 gemisi, çoğu Alman 2 bin 756 yolcuyla Bodrum'a yanaştı. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek üzere limandan ayrıldı; gemi akşam Heraklion'a hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyerle 2 bin 756 yolcu geldi.

Malta bayraklı 295 metrelik gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Mykonos'tan gelen gemide çoğu Alman 2 bin 756 yolcu ile 954 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı.

Geminin akşam Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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