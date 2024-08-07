Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum

Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışılıkla mücadelesi hız kesmeden devam ederken Bakan Mehmet Şimşek'ten dün dikkat çeken bir çıkış geldi. Mali denetimlerin her sektör için giderek arttığını, kayıt dışılıkla mücadele dışında seçeneklerinin olmadığını belirten Şimşek kurmaylarına verdiği talimatı da ilk kez açıkladı.

"SİZİNLE KAMPÜSTE KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUM"

"Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan biz vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hem kazanıyor hem kayıt dışı" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "O kesimleri buradan uyarıyorum, sürekli sahada olacağız. Arkadaşlara söyledim, üst düzey yöneticilerimiz dahil. Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle. Sürekli sahadaki ekiplerin başında siz de sahada olacaksınız. Hedef vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.

"EYT'NİN BÜTÇEYE YÜKÜNÜ KAPATACAK"

EYT'nin maliyet hesaplaması kademeli emeklilik bekleyenleri de düşündürürken Bakan Şimşek, "Kayıt dışılık düşük verimlilik, düşük ölçek, itibarsızlık, haksız rekabet demek, en büyük tutku ile üzerine gideceğimiz konu kayıt dışılık, bizim bütçeyi düzeltmemiz lazım. EYT'nin gelecek yıl etkisi neredeyse 1.2 trilyon lira. Bu sene 740 milyar lira. Bu olmuş bitmiş, artık geriye bakmanın manası yok. Kayıt dışılıkla mücadele ederek bunu telafi etmek istiyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"KIYAMET KOPARDILAR"

Şimşek sözlerini, "Onun için son veri paketinde dikkat ederseniz istisnaları azalttık, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar getirdik yüzde 15, Türkiye'deki şirketlere geçmiş haklarını tabii ki koruduk ama bundan sonrası için yüzde 10 asgari kurumlar vergisi getirdik. Vatandaşa yansıyan önemli adım atmadık. O kadar yaygara koparılmasına rağmen bir taslak üzerinden benim bile görmediğim bir taslak üzerinden ne kıyametler kopardılar. Bizim için kayıt dışılıkla mücadele olmazsa olmaz" diyerek sürdürdü.

"ÇOK KAZANANLAR MUTLAKA MALİYE KAPINIZI ÇALACAK"

Konuya ilişkin son olarak Bakan Şimşek, "Bütün bu konulara eğileceğiz. Sektör zikretmem yanlış yerlere çekilir. Bütün sektörler ama özellikle kayıt dışı sektörler, çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak" ifadelerini kullandı.