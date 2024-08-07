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Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum

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Kayıt dışılıkla mücadelede denetimler son sürat devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere kurmaylarına verdiği talimatı açıkladı. Bakan Şimşek "Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle" dediğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışılıkla mücadelesi hız kesmeden devam ederken Bakan Mehmet Şimşek'ten dün dikkat çeken bir çıkış geldi. Mali denetimlerin her sektör için giderek arttığını, kayıt dışılıkla mücadele dışında seçeneklerinin olmadığını belirten Şimşek kurmaylarına verdiği talimatı da ilk kez açıkladı.

"SİZİNLE KAMPÜSTE KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUM"

"Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan biz vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hem kazanıyor hem kayıt dışı" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "O kesimleri buradan uyarıyorum, sürekli sahada olacağız. Arkadaşlara söyledim, üst düzey yöneticilerimiz dahil. Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle. Sürekli sahadaki ekiplerin başında siz de sahada olacaksınız. Hedef vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.

"EYT'NİN BÜTÇEYE YÜKÜNÜ KAPATACAK"

EYT'nin maliyet hesaplaması kademeli emeklilik bekleyenleri de düşündürürken Bakan Şimşek, "Kayıt dışılık düşük verimlilik, düşük ölçek, itibarsızlık, haksız rekabet demek, en büyük tutku ile üzerine gideceğimiz konu kayıt dışılık, bizim bütçeyi düzeltmemiz lazım. EYT'nin gelecek yıl etkisi neredeyse 1.2 trilyon lira. Bu sene 740 milyar lira. Bu olmuş bitmiş, artık geriye bakmanın manası yok. Kayıt dışılıkla mücadele ederek bunu telafi etmek istiyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"KIYAMET KOPARDILAR"

Şimşek sözlerini, "Onun için son veri paketinde dikkat ederseniz istisnaları azalttık, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar getirdik yüzde 15, Türkiye'deki şirketlere geçmiş haklarını tabii ki koruduk ama bundan sonrası için yüzde 10 asgari kurumlar vergisi getirdik. Vatandaşa yansıyan önemli adım atmadık. O kadar yaygara koparılmasına rağmen bir taslak üzerinden benim bile görmediğim bir taslak üzerinden ne kıyametler kopardılar. Bizim için kayıt dışılıkla mücadele olmazsa olmaz" diyerek sürdürdü.

"ÇOK KAZANANLAR MUTLAKA MALİYE KAPINIZI ÇALACAK"

Konuya ilişkin son olarak Bakan Şimşek, "Bütün bu konulara eğileceğiz. Sektör zikretmem yanlış yerlere çekilir. Bütün sektörler ama özellikle kayıt dışı sektörler, çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Maliye Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (13)

VEFA:

Hep sabır, hep sabır!.. Olan gariban vatandaşa oluyor. Zengin nasılsa bir yolunu bulur.

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Revolver:

partili c.başkanı EYT nin bütçeye yük olmayacağını artan refahtan EYT lilerin de payını alacağını söylemişti. bakan EYT nin bütçeye yükünden bahsediyor. hangisi doğru söylüyor?

24
2
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Musti40 :

Umarım çifte standartlık uygulanmaz! Madem bir yola çıktınız hiçbir sektöre acımayacaksınız! HAA VATANDAŞ FİŞİNİ ALIŞ VERİŞ YAPTIĞI HERYERDEN İSTEYECEK!

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Burak:

umarım iyi yerlere varırız, bu adama güveniyorum

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Babacan yalçın:

Şimdi EYT BAHANESİ her zaman bir şey bulur sayın şimşek

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1gerceklerinsesi:

Şaka maka bence güzel yönetiliyor ekonomimiz şu an

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Koray GENÇ:

Vatandaşa daha ne yansıtacaksınız yüzde 27 gelir vergisi yüzde 15 ssk kazandığımız 100 liranın 42 lirasını aldığınız gibi, markette yüzde 20 kdv, giyimde akaryakıtta heryerde vergi alacaksanız gelir vergisini niye alıyosunuz

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Erdinç Arslan:

Defalarca söyledim. Bu ülkenin asıl yükü mültecilerdir. Eyt değil. 10 milyonun üzerinde ki mülteciler.

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Yasar Unal:

Çok değil 2 yıl öncesine kadar EYT bu ülke için felaket hatta ihanet olur, altından kalkamayız diyenler seçimi kaybedeceklerini anlayınca ağız değiştirip yürürlüğe soktular EYT'yi. 35 yaşında 2 masş alan gencecik emeklilerimiz oldu. Oysa yapılması gereken, yükü yıllara dağıtacak ve adaletli olan uygulama kademeli emeklilikti. Ama sorun adaletin sadece sözde kalması değil mi zaten? Şimdi sürekli EYT bahane edilerek vatandaşın sırtına biniliyor vergi yoluyla.

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