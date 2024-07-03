Üye Girişi
Haberler

Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı güncel rakamlara göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını "Dezenflasyon süreci başladı" sözleriyle yorumlayan Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformu X'teki hesabından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON EĞİLİMİ YIL SONU HEDEFİMİZLE UYUMLUDUR"

Bakan Şimşek, "Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

"KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ"

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Dezenflasyon Maliye Refah Finans Politika Ekonomi Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Bakmadan Geçme

2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Kira zamları ne kadar olacak? Kira zam oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı? TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU? TEFE- TÜFE açıklandı mı? En çok hangi kategoride artış oldu? MEMUR ZAM ORANI! Memur zamları açıklandı mı? Memurlar ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne? TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı? İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Yüksek neden kadroda yok, cezalı mı? Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Kökçü neden kadroda yok, cezalı mı?
Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler
500

Yorumlar (1)

Sezgin Efe:

çok şey yazardım ama kendimi başka biryerlwrde bulurum Allah sizi bildiği gibi yapsın

6
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title