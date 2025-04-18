Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı

Mehmet Şimşek: İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var

Mehmet Şimşek: İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirterek, "Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız" mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Bakan Şimşek, dezenflasyon programının uygulamaya devam edileceğini söylerken, "Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz" şeklinde değerlendirdi ve "İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Korumacılığın artmasının temel sebebi ABD-Çin arasındaki rekabet. Korumacılık ortamında Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda. İhracatımızın yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkelere yapılıyor. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi, Asya'daki rakiplerimize oranla bir avantaj sunuyor.

ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari açığı azaltarak makrofinansal kırılganlıkları minimize etmek amacımız var. Piyasalardaki son gelişmeler, özelikle petrol fiyatlarındaki düşüş hedeflerin altında bir cari açığa işaret ediyor. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamaya devam edeceğiz. Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.