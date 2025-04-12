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Mehmet Şimşek: Enflasyon düşüyor, düşecek

Mehmet Şimşek: Enflasyon düşüyor, düşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ekonomik zorluklara karşı dayanıklı olduğunu ve enflasyonun düşeceğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin büyüme modelinin ihracata dayalı olmadığını, ekonominin itici gücünün iç talep ve yatırımlar olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu programı hayata geçirmek için her şeyi yaptık, güçlü bir siyasi destek var, kararlıyız" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonominin içinde bulunduğu kırılgan döneme ve Türkiye'nin bu tabloda nasıl konumlandığına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"ÇİN KÜRESEL İMALATI DOMİNE EDİYOR"

Küresel ekonominin yüksek belirsizlik ve volatilite döneminden geçtiğini belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin küresel zorluklara karşı göreceli olarak daha dayanıklı olduğunu, dış ticaret, enerji dönüşümü, yapay zeka ve savunma sanayi alanlarında yürütülen reformları anlattı. IMF'nin tahminlerine göre küresel GSYİH'de yüzde 7'lik bir azalma beklendiğini aktaran Şimşek, "Ticaret savaşları, korumacılık ve jeopolitik gerilimler küresel üretimi zorluyor. Çin, küresel imalatı domine ediyor; Avrupa, ABD ve Japonya ise güç kaybediyor" dedi.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR, DÜŞECEK"

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarının altını çizerek, "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu programı hayata geçirmek için her şeyi yaptık. Güçlü siyasi destek var, kararlıyız. Bu süreci yönetecek kapasitemiz de mevcut" dedi. Şimşek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının beklentileri bozabileceğini ancak dezenflasyon sürecinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kurda yaşanan sınırlı zayıflamanın etkisinin petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelenebileceğini aktaran Bakan Şimşek, sıkı para politikasının net dezenflasyonist etkiler oluşturacağını belirtti. Şimşek, mali tarafta ise bütçe disiplininin korunacağını, kamu borcunun GSYİH'ye oranla yüzde 25 seviyesinde olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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