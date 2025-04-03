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Mehmet Şimşek: Dalgalanmanın etkisi sınırlı kalacak

Mehmet Şimşek: Dalgalanmanın etkisi sınırlı kalacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon oranlarını yorumladı. Bakan Şimşek, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisinin alınan önlemler kapsamında sınırlı kalacağını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisinin alınan önlemler kapsamında sınırlı kalacağını belirtti.

"DALGALANMALARIN ETKİSİ SINIRLI KALACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden son rakamları değerlendiren Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı: Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.

Mehmet Şimşek: Dalgalanmanın etkisi sınırlı kalacak

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

at yalanı......

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Akp yalan soylemez reis ummetin son peygamberi

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Iyiki akp var islami ulkeye getirdi . Eskiden insanlar tavsana tapiyorlardi

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