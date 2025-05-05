Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuk olduğu programda ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine maliyecileri koyacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuk olduğu programda ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, "Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine maliyecileri koyacağız" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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