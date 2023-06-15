MEGSAŞ büfelerinde ücretsiz ekmek dönemi sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ) büfelerinde ücretsiz olarak verilen ekmeğin bugün itibariyle ücretli olacağı bildirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'da hayat normalleşmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ) büfelerinde ücretsiz olarak verilen ekmeğin bugün itibariyle ücretli olacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'da hayat normalleşmeye devam ediyor. Normalleşmeye yönelik alınan yeni kararla MEGSAŞ'ın, büfelerde ve ekmek fabrikalarında 4 ay boyunca ücretsiz bir şekilde verilen ekmeğin, eski sisteme geçilerek ücretli bir şekilde satışa sunacağı belirtildi. Öte yandan MEGSAŞ tarafından, ekmek fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmediğinin bilgisi de verildi.

Vatandaşlar MEGSAŞ'a ait 34 ekmek büfesinde ekmeklerini alabilecekler. 34 noktada hizmet verecek olan büfelerin isimleri ise ise, "Afet Evleri, Akpınar, Belediye Arkası, Bostanbaşı, Battalgazi, Çevreyolu, Çöşnük, Doğu Garajı, Devlet Hastanesi, Dörtyol, Eski Malatya, Emeksiz, Gedik, Gelincik Tepesi, İnönü, Köy Garajı, Kasap Pazarı, Fabrika Satış Büfesi, Kernek, Onbin Konutlar, Paşaköşkü, Sıtmapınarı, SSK, Sümer, Tandoğan, Temelli, TOKİ 1, TOKİ 2, TOKİ 3, Yeni Cami, Yeşiltepe, Konak, Hoca Ahmet Yesevi, Malet Konteyner Kent" olarak açıklandı. - MALATYA