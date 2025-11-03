Medicana Sağlık Grubu Romanya'da Yeni Hastane Açıyor

Medicana Sağlık Grubu, İngiltere ve Bosna Hersek yatırımlarının ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'te yeni hastane açmaya hazırlanıyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Medicana Sağlık Grubu, sağlıktaki deneyimlerini Avrupa ve Balkanlara taşıyor.

Grubun İngiltere ve Bosna Hersek yatırımları, vizyonunun uluslararası platformdaki somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.

Medicana İngiltere, Hampshire bölgesinde tıbbi altyapısı ve kadrosuyla tanı ve tedavi hizmetleri sunuyor. Birçok branşta hizmet veren ve sağlık teknolojileriyle donatılan hastane, aynı gün randevu imkanı ve Türk misafirperverliğini İngiltere sağlık standartlarıyla birleştiriyor.

Bosna Hersek'te Medicana Saraybosna Hastanesi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı, beyin, plastik ve rekonstrüktif, kardiyovasküler, genel, çocuk ve göğüs hastalıkları ve cerrahisi, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, pediatri, dahiliye, gastroenteroloji ve hepatoloji, endokrinoloji, nefroloji, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji gibi birçok branşta hizmet veriyor.

Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve onkoloji servisiyle Balkanlardaki modern sağlık hizmetleri merkezlerinden olan Saraybosna Hastanesi, cihaz parkuruyla teşhis ve tedavide teknolojiyle donatıldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'in kuzeyinde konumlanacak hastane ise merkezi iş alanları ve yeni konut projelerine yakın noktada yer alacak. Ayrıca 22 bin metrekare kapalı alanda NUSCO tarafından inşa edilecek olan hastane, şehir merkezine ve havalimanına 20 dakika mesafede bulunacak ve toplu taşımaya erişim imkanı sunacak.

Romanya halkına hizmet vermeyi hedefleyen yatırım, uluslararası büyüme stratejisinin adımı olacak.

"Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, Türkiye'de ve uluslararası düzeyde hizmet sunan köklü ve güçlü bir sağlık grubu olduklarını belirtti.

Yaklaşık 35 yıllık sağlık deneyimlerini ülke sınırlarının ötesine taşımaktan gurur duyduklarını aktaran Bozkurt, "Medicana Winchester, İngiltere'de açılan ilk Türk hastanesi olarak sağlık tarihinde önemli bir yer edindi. Diğer büyük yurt dışı yatırımımızı ise Bosna Hersek'te gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Saraybosna Hastanesi'nin, yalnızca grup için değil, bölge halkı, sağlık sektörü ve Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri açısından da son derece stratejik ve anlamlı adım olduğunu vurgulayarak, söz konusu adımı daha da ileriye taşıyarak Romanya'da sağlık üssü açmaya hazırlandıklarını anlattı.

Söz konusu yatırımın, grup olarak uluslararası büyüme stratejilerinin önemli kilometre taşı olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bükreş'te hayata geçireceğimiz hastane projesiyle yalnızca fiziksel bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda Türkiye'de yıllardır başarıyla uyguladığımız hasta odaklı, yüksek teknolojiye dayalı sağlık hizmeti modelimizi de bölgeye taşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bozkurt, Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren grubun, hem tıbbi teknoloji yatırımlarıyla hem de nitelikli sağlık profesyonelleriyle sektörün önemli oyuncusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yılda 5 milyon yerli ve yabancı hastaya hizmet sunarken, onkolojiden organ nakline, kardiyolojiden robotik cerrahiye kadar birçok alanda referans merkezi olmayı başardık. Bugün Türkiye'de edindiğimiz bu operasyonel yetkinlik ve hastanecilik deneyimini, İngiltere'ye, Bosna Hersek'e taşıdığımız gibi Romanya başta olmak üzere bölgedeki yeni pazarlara da taşımayı hedefliyoruz."

Yeni hastanenin, Balkanlar, Doğu Avrupa ve çevre ülkelerden gelen uluslararası hastalara da ileri düzey sağlık hizmeti sunacak kapasitede olacağına dikkati çeken Bozkurt, hedeflerinin, bölgesel sağlık ekosistemine katkı sağlamakla kalmayıp Romanya'yı da uluslararası hasta tedavisinde güçlü çekim merkezi haline getirmek olduğunu kaydetti.

Bozkurt, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetine olan talebi karşılayacak güçlü vizyonla ilerlediklerini vurgulayarak, yatırımın aynı zamanda Türkiye'nin sağlık hizmetleri ihracatına da stratejik katkı sağlayacağını aktardı.

Romanya pazarında uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme planladıklarını belirten Bozkurt, "Buradaki yapılanmamız yalnızca bir hastane açılışı değil, aynı zamanda eğitim, istihdam, teknoloji transferi ve sağlık turizmi gibi alanlarda da etkili olacak çok boyutlu bir yatırım hamlesidir." ifadelerine yer verdi.