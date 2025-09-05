Haberler

MediaMarkt'ın Yapay Zeka Eller Projesi, Ankaralılarla Buluşuyor

Güncelleme:
MediaMarkt Türkiye, Intel, Lenovo ve Microsoft işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Yapay Zeka Eller' projesi kapsamında Ankaralıları AnkaMall AVM'de düzenleyeceği etkinlikle buluşturacak. İçerik üreticisi Orkun Işıtmak ile yapay zeka üzerine sohbet edilecek.

MediaMarkt Türkiye'nin Intel, Lenovo ve Microsoft işbirliğiyle hayata geçirdiği "Yapay Zeka Eller" projesi, sohbet serisiyle teknolojiseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan sonra Ankara'ya taşınan yapay zeka sohbetleri serisi, 6 Eylül'de içerik üreticisi Orkun Işıtmak ile Ankaralıları buluşturacak.

AnkaMall AVM'de düzenlenecek etkinlikle teknolojiseverler, Işıtmak ile yapay zeka üzerine sohbet etme fırsatı bulacak.

Etkinlikte Işıtmak, Lenovo yapay zeka bilgisayarlarının yeteneklerini keşfe çıkacak ve neler yapılabileceğini katılımcılarla paylaşacak.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
