MediaMarkt, En Beğenilen Mağaza Ödülünü Kazandı

MediaMarkt, "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları" araştırmasında "En Beğenilen Mağaza" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre MediaMarkt, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) araştırmasında "Anchor Mağaza" kategorisinde En Beğenilen Mağaza ödülünü kazanan MediaMarkt, elektronik perakendeciliği alanındaki öncülüğünü pekiştirdi.

AKADEMETRE Research işbirliğiyle bu yıl 14'üncü kez düzenlenen araştırma, 25 ilde yaklaşık 2 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Emlak Grup Müdürü Mehmet Türk, Türkiye çapında tüketicilerin tercihini yansıtması bakımından, ödülün MediaMarkt için ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Türk, AVM'lerin cazibe merkezi olarak konumlanan büyük perakende markaları için kullanılan 'Anchor' kavramı MediaMarkt'ın hikayesiyle birebir örtüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Deneyim Şampiyonluğu vizyonuyla yola çıktık ve müşteri deneyimini zenginleştirmek, hızlandırmak ve kişiselleştirmek için tüm MediaMarkt ailesi olarak büyük bir azim ve motivasyonla çalışıyoruz. Türkiye çapında toplam 102 mağazamız ve çevrim içi mağazamızla müşterilerimize teknoloji perakendeciliği alanında en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam edeceğiz."