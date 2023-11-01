Meclis'te çaya yüzde 100 zam! 1 TL'den 2 TL'ye çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karton bardakta satılan çaya yüzde 100 zam geldi. 1 lira olan çayın fiyatı 2 liraya çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemek ve içecek fiyatları bir türlü gündemden düşmek bilmiyor. Meclis'te son olarak çay fiyatları dikkat çekti. Milletvekillerinin içtiği çaya yüzde 100 zam geldi.

2 TL OLDU

Normalde 1 TL'den satılan karton bardaktaki çayın fiyatı 2'ye katlandı. 1 bardak çay 2 TL oldu.