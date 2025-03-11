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McDonald's Türkiye'ye 'Great Place to Work' Sertifikası

McDonald's Türkiye'ye 'Great Place to Work' Sertifikası
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McDonald's Türkiye, çalışan memnuniyeti ve eşitlikçi yönetim anlayışıyla 'Great Place to Work' sertifikasını kazanarak, güven temelli ve sürekli gelişime dayalı yapısını bir kez daha tescilledi.

McDonald's Türkiye, çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü alanında "Great Place to Work" sertifikasını almaya hak kazandı. Konuyu değerlendiren McDonald's Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, "Çalışanlarımızın mutluluğu ve gelişimi, kurum kültürümüzün tam kalbinde yer alıyor. Kazandığımız sertifika, güven temelli ve sürekli gelişime dayalı yapımızı bir kez daha tescillemiş oldu. Samimi, eşitlikçi ve kapsayıcı yönetim yaklaşımımız hem çalışan memnuniyetine hem de iş sonuçlarımıza olumlu yansıyor" dedi.

McDonald's Türkiye, Great Place to Work Türkiye tarafından verilen "Great Place to Work" sertifikasını almaya hak kazandı. Çalışan deneyimleriyle şekillenen ve küresel standartlarda yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen sertifika, McDonald's Türkiye'nin çalışan mutluluğu, iş yerindeki eşitlikçi ve güven ortamı alanlarındaki başarısını ortaya koydu.

McDonald's Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın kariyer gelişimi ve mutluluğu kurum kültürümüzün kalbinde yer alıyor. Kazandığımız sertifika, güven temelli ve sürekli gelişime dayalı yapımızı bir kez daha tescillemiş oldu. Hızla büyüyen yapımız içinde tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmaya, şeffaf ve açık iletişimi iş yapış şeklimizin temeli haline getirmeye önem veriyoruz. Sahip olduğumuz bu kültür, iş tatminini ve güven duygusunu daha da artırıyor" ifadelerini kullandı.

"Çalışan memnuniyeti takım ruhuyla arttı"

McDonald's Türkiye'de kademesi ne olursa olsun herkesin işe başladığında ilk bir hafta boyunca restoranda eğitim aldığını anlatan Altınsoy, bu sayede güçlü bir takım ruhu oluşturduklarını ifade etti. Takım ruhunun ve sürekli gelişim imkanlarının çalışan memnuniyetini artırdığını belirten Altınsoy, "Çalışanlarımız bizim en önemli değerimiz. Sürekli gelişim fırsatı için kurduğumuz McDonald's Türkiye Eğitim Akademisi'nde operasyondan yöneticiliğe kadar uzanan her kademe için çalışanlarımıza farklı eğitim imkanları sunuyoruz" dedi.

Kadın çalışan oranında sektör ortalamasını aşan başarı

McDonald's Türkiye'nin çalışan odaklı yaklaşımı, kadın istihdamındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) araştırmasına göre, yiyecek ve içecek sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 38,6 iken McDonald's Türkiye, 2024 yılı itibariyle yüzde 48,9 kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerine çıktı. Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 19,6 iken McDonald's Türkiye'de ise bu oran yüzde 40,3'e ulaştı. Bu başarının önemine değinen Altınsoy, "8 bin çalışana ulaşan şirketimiz, özellikle gençleri ve kadın çalışanları işe almayı önceliklendirerek toplumsal kalkınmayı destekleyen bir yönetim modeli uyguluyor. Bağımsız araştırma raporunun da ortaya koyduğu üzere, McDonald's Türkiye olarak kadın istihdamını artırdıkça şirketimizin büyümesi de hızlanıyor. Bu da, kadın çalışanların ekonomiye katılmasının şirketlerin başarısı üzerindeki etkisine dair önemli bir gösterge" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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