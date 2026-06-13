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İhracat artışında Ukrayna başı çekti

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Türkiye'nin mayıs ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke, 339,6 milyon dolarlık artışla Ukrayna oldu. Savaşa rağmen ekonomik ilişkiler hızlanırken, Ukrayna'ya ihracat 656,6 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin mayısta ihracatını en fazla artırdığı ülke 339,6 milyon dolarla Ukrayna olurken, geçen ay bu ülkeye ihracat 600 milyon doları aştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine karşın, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkiler hızlı ivme kaydediyor. Ukrayna'nın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ürünlerine ilgisinin artması, bu ülkeye dış satımın hızlanmasında etkili oluyor.

Savaş nedeniyle Ukrayna'nın enerji ve altyapı sistemlerinde oluşan hasar, özellikle enerji ekipmanı ve sanayi makinelerine yönelik talebi artırdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin mayısta ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Ukrayna oldu.

Türkiye'nin geçen ay bu ülkeye ihracatı 339,6 milyon dolar arttı. İhracat artışında Ukrayna'yı, 120,8 milyon dolarla Slovakya, 98,2 milyon dolarla Fas, 71,9 milyon dolarla Norveç, 46,5 milyon dolarla Nijerya takip etti.

Mayısta Ukrayna'ya 656,6 milyon dolarlık, Slovakya'ya 248,1 milyon dolarlık, Fas'a 440,6 milyon dolarlık, Norveç'e 171,4 milyon dolarlık, Nijerya'ya 90,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD, 1,1 milyar dolarla İtalya ve Birleşik Krallık, 994,8 milyon dolarla İspanya olarak sıralandı.

Ukrayna'ya ihracatta kimya sektörü lider

Ukrayna'ya mayısta en fazla ihracatı, 89,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı.

Bu sektörü, 64,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 52,4 milyon dolarla çelik, 18,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 12,1 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

Sektörler arasında Ukrayna'ya en fazla ihracat artışını, 19,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü gerçekleştirdi. İhracat artışında bunu, 11,4 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,8 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 808,4 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 536,9 bin dolarla halı sektörü izledi.

Ukrayna'ya demir ve demir dışı metaller sektörü 10,5 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisi 6 milyon dolarlık, halı sektörü 1,3 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ülkeye, Ankara'dan 398,2 milyon dolarlık, İstanbul'dan 152,2 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 19,4 milyon dolarlık, Hatay'dan 17,4 milyon dolarlık, Mersin'den 8,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin mayısta ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülkeler şöyle:

1 - 31 MAYIS

ÜLKE2025 (BİN DOLAR)2026 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (BİN DOLAR)
UKRAYNA316.912,17656.552,59339.640,42
SLOVAKYA127.303,59248.119,47120.815,88
FAS342.465,85440.625,0298.159,16
NORVEÇ99.571,62171.447,4371.875,81
NİJERYA43.902,4490.401,4146.498,97
MISIR286.596,64332.936,2846.339,64
SUUDİ ARABİSTAN227.777,42269.353,1041.575,68
İSVİÇRE100.690,16136.301,4535.611,29
YEMEN37.036,3464.441,5427.405,20
SURİYE186.996,25212.221,1625.224,91

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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