Tüik: Mayıs Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yıllık Yüzde 24,1 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerin göre, mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalarak 159 bin 623 adet oldu. Toplam kayıtlı araç sayısının 34 milyon 361 bin 85'e ulaştığı mayıs ayında, 752 bin 150 adet taşıtın da devri yapıldı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ait Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Mayıs ayında 159 bin 623 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıtların türlerine bakıldığında, taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil oluştururken, yüzde 37,2 motosiklet ve yüzde 11 kamyonet yer aldı. Diğer taşıtlarda ise yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 12,3 AZALDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 38,3, minibüste yüzde 27,2, kamyonda yüzde 23,9, otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 azaldı.

Bir önceki aya göre toplam taşıt sayısında da yüzde 12,3 oranında bir azalma kaydedildi.

TAŞIT SAYISI GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

Taşıt sayılarının geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığı yıllık değişim verilerinde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azaldı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 50,9, minibüste yüzde 42,4, motosiklette yüzde 37,0, kamyonda yüzde 22,6, otomobilde yüzde 12,9, otobüste yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 2,0 azalma gerçekleşti.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34 MİLYON 361 BİN 85'E ULAŞTI

Türkiye'de Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı bulunan toplam taşıt sayısı 34 milyon 361 bin 85 adet oldu. Bu taşıtların türlerine göre dağılımına bakıldığında, toplam kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar yer aldı.

MAYIS AYINDA 752 BİN ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Piyasadaki devir işlemlerine yönelik verilerde, Mayıs ayı içerisinde toplam 752 bin 150 adet taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan araçların yüzde 66,9'unu otomobil, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 11,6'sını motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ü Renault, yüzde 10,3'ü Volkswagen, yüzde 7,5'i Hyundai, yüzde 6,7'si Toyota, yüzde 5,7'si Peugeot, yüzde 5,2'si TOGG, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Fiat, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,0'ı BMW, yüzde 2,8'i Chery, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 1,6'sı Mini, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,4'ü Dacia, yüzde 1,4'ü Ford ve yüzde 8,8'i diğer markalardan oluştu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI ARTTI

Yılın ilk beş ayını kapsayan Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999 adet oldu. Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 19,5 artış gösterirken, 22 bin 837 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydolan ve kaydı silinen araçlar hesaplandığında, trafikteki toplam taşıt sayısında 745 bin 162 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 40,7'si benzin, yüzde 32,2'si hibrit, yüzde 18,4'ü elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 adet otomobilin ise yüzde 32,2'si dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,5'i LPG, yüzde 4,6'sı hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli olarak kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK GRİ OLDU

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş aylık süreçte trafiğe kaydı yapılan otomobilllerde en çok yüzde 41,9 ile en çok gri renk tercih edildi. Renk tercihlerine bakıldığında yüzde 25,6'sını beyaz, yüzde 11,6'sını siyah, yüzde 9,9'unu mavi, yüzde 5,6'sını yeşil, yüzde 3,4'ünü kırmızı, yüzde 1,3'ünü kahverengi, yüzde 0,4'ünü turuncu, yüzde 0,3'ünü sarı ve yüzde 0,1'ini diğer renkteki otomobiller oluşturdu.

Kaynak: ANKA