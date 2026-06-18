TÜİK: Mayısta 93 bin 333 konut satışı gerçekleşti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında toplam konut satış sayısının 93 bin 333 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 oranında azalarak 63 bin 137 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 754 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 oranında azalarak 73 bin 579 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA BİN 387 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak bin 387 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalarak 7 bin 68 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 268 ile Rusya Federasyonu, 125 ile İran ve 88 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 3 bin 255 oldu. İkinci el iş yeri satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında azalarak 8 bin 179 oldu. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 oranında artarak 536 oldu. Diğer iş yeri satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 oranında azalarak 10 bin 898 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı