Max Verstappen, 2024 Formula 1 Şampiyonluğunu Garantiledi

Red Bull Racing Honda RBPT takımının pilotu Max Verstappen, Formula 1'de sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayarak 2024 şampiyonluğunu garantiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hollandalı pilot Verstappen, Formula 1 kariyerindeki bu tarihi başarısını kutlarken, Honda da turbo hibrit çağında elde ettiği teknik başarıyı pekiştirmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Las Vegas Grand Prix'si, 6 bin 200 metrelik pist üzerindeki 50 turla heyecan dolu bir yarışa ev sahipliği yaptı.

5. sırada yarışa başlayan Verstappen, pilotlar sıralamasında toplamda 403 puana ulaştı ve Red Bull Racing Honda RBPT takımı pilotu olarak üst üste 4. Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti.

Honda'nın 2024 sezonundaki teknik desteği, Red Bull Racing'in başarısında rol oynadı. Böylece hem Verstappen hem de Honda Formula 1 sahnesinde zafere ulaştı.