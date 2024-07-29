MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Sürdürülebilir Turizmin Önemini Vurguladı

Sürdürülebilir turizmin, doğal ve kültürel mirasın korunarak gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Uzun vadeli planlama hem turistlerin hem de yerel halkın ihtiyaçlarına hizmet ederken, çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını sağlayacaktır" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından Side'de "GSTC Destinasyon Değerlendirmesi" çalışmasına katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Güngör, sürdürülebilir turizmin önemine değinerek turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek bir yandan doğal ve kültürel mirasımızı korurken bir yandan da turistlerin ve bölge halkının yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunulması gerektiğini kaydetti. Güngör, "Manavgat-Side için sürdürülebilir turizm stratejileri hayati öneme sahiptir"dedi.

Yerel kültür ve tarihi değerlerin korunduğu bir turizm

Sürdürülebilir turizmin bugünün uğruna yarınları feda etmemek olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, "Sürdürülebilir turizm; doğal, kültürel ve sosyal kaynakları uzun vadede korurken, turizmin gelişimini desteklerken çevresel değerleri korumayı hedefler. Sürdürülebilirlik, bugünün uğruna yarınları feda etmemektir" dedi.

Sürdürülebilir turizmin, küreselleşmenin olumsuz sonuçlarına karşı önem kazanan bir kavram olduğunu belirten Güngör, "Amacımız, yerel kültürümüzün korunduğu, tarihi değerlerimizin yaşatıldığı, doğa düzeninin ve ekolojik dengenin bozulmadığı, sağlıklı bir dünya için sürdürülebilir turizme destek olmaktır. Sürdürülebilirlik anlayışının devam etmesi için en önemli nokta, turizm sektörü tarafından benimsenmesidir. Aksi takdirde hızlı nüfus artışı ve tükenen doğal kaynaklar sonucunda turizm, orta ve uzun vadede en çok etkilenebilecek sektörlerden biri olacaktır" şeklinde konuştu.

"Yatırımların artırılması hedeflenmeli"

Başkan Güngör, Manavgat-Side turizminin gelişim sürecinde çevresel ve sosyo-kültürel zararlara yol açmayacak şekilde turizm yatırımları yapılmasının önemine dikkat çekti. Güngör, "Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde olduğu gibi Manavgat-Side'de de turistik cazibelerin devamlılığını sağlamak ve geliştirmek için sürdürülebilir turizm anlayışının önemi büyüktür. Sürdürülebilir turizmin ilkelerini Manavgat-Side'de uygulayarak hem turistlerin hem de bölge halkının da yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunulması gerekiyor. Bu yaklaşım, turizmde gelişmenin devam etmesini ve ziyaretçi memnuniyetinin artmasını amaçlamaktadır" dedi.

Başkan Güngör, sürdürülebilir turizmin temel amacının ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel değerlerin korunması, kullanım dengesinin gözetilmesi ve gelecek kuşakların da turistik faaliyetler gerçekleştirebileceği bir çevreye sahip olabilmeleri olduğunu belirtti. Güngör, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Sosyal açıdan, sürdürülebilir turizm yerel kültürlerin ve geleneklerin korunmasını teşvik eder ve turistlerin bu kültürel değerlere saygı göstermesini sağlar. Yerel topluluklarla iş birliği yaparak yaşam kalitesini artırmayı, kültürel mirası desteklemeyi ve turizmin ekonomik faydalarını adil şekilde dağıtmayı amaçlar. Ekonomik açıdan ise yerel iş gücünü destekler ve yerel ürünlerin tüketimini teşvik eder, böylece toplulukların ekonomik olarak güçlenmesini sağlar. Manavgat-Side destinasyonlarında sürdürülebilir turizm ilkelerini hedef alarak oluşturulacak uzun vadeli planlama hem turistlerin hem de yerel halkın ihtiyaçlarına hizmet ederken, çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Toplantıya Başkan Güngör, MATSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi & Akdeniz Bölgesi Temsilcisi Ahmet Özden ve Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu ile turizmciler katıldı. - ANTALYA