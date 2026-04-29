Matriks ile Marmara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ, Marmara Üniversitesi ile imzaladığı işbirliğiyle finansal okuryazarlık çalışmalarını genişletiyor.

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ile öğrencilerin dijital finans alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen işbirliğine gidildi.

Marmara Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Onur Erişen, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ve Matriks Dijital Pazarlama Müdürü Hülya Aslım'ın da katıldığı törende, protokol Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Eser ile Matriks Finansal Teknolojiler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, Marmara Üniversitesi öğrencilerine "Dijital Finans Uygulamaları" dersi müfredata dahil edilecek. Bu ders aracılığıyla öğrencilerin finansal okuryazarlığının artırılması, dijital finans araçları hakkında uygulamalı bilgi edinmeleri ve özellikle Matriks programını verimli şekilde kullanabilmeleri hedefleniyor.

Program, bir akademik dönem boyunca sınav haftaları hariç tüm haftaları kapsayacak şekilde yürütülecek. Ders içerikleri, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ve Matriks Eğitim Ekibi tarafından hazırlanacak ve sunulacak. Gerekli görülen konularda alanında uzman isimler de programa dahil edilecek.

"Başarılı olan öğrencilere Matriks tarafından katılım sertifikası verilecek"

Ders kapsamında kullanılacak Matriks yazılımı öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak. Program süresince öğrencilere finansal piyasaların işleyişine ilişkin uygulamalı bilgiler aktarılacak. Ders sonunda başarılı olan öğrencilere Matriks tarafından katılım sertifikası verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Finansal Teknolojiler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, konuya ilişkin olarak, "Ülkemizin köklü ve öncü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi ile böyle bir işbirliği gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu bölümün kıymetli öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayacak olmamızın yanı sıra onlarla birlikte kendimizi yenileyebileceğimiz ve bizim için öğretici bir süreç oluşturabilmekten heyecan duyuyoruz. Marmara Üniversitesi ile işbirliğimizi yeni projelerle geliştirmeyi de diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cem Tutar, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle başta Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Eser olmak üzere, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu işbirliğinin ülkemizin finansal okuryazarlık düzeyinin gelişimi açısından önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Mezunların kariyer yolculuklarına katkıda bulunmasını diliyoruz."

Önümüzdeki dönemde de finansal okuryazarlık alanındaki çalışmaları üniversiteler ve öğrencilerle birlikte sürdüreceklerini belirten Tutar, bu alandaki faaliyetleri geliştirerek ve genişleterek devam ettirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.