MASKİ artan enerji maliyetlerine dikkat çekti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak enerji maliyetlerinin artmasının içme suyunun tamamını sondajlarla karşılandığı Manisa'daki 17 ilçenin 11'inde su gelirlerinin sondajların elektrik maliyetlerini bile karşılamadığına dikkat çekti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde elektrik zamları ve su fiyatları üzerine çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu aydınlatmak için açıklama yaptı.

MASKİ'den yapılan açıklamada, " Manisa'mızın içme suyu temininin yüzde 98'ini il genelindeki 2.140 adet sondaj ile karşılıyoruz. Küresel ısınma, iklim değişikliği, nüfus artışı ve tarımda aşırı su kullanımına bağlı olarak yer altı su kaynaklarının hızla azalması sonucu her geçen yıl daha fazla sondaj açıyoruz. 10 - 15 yıl öncesinde 50 metrelerde ulaştığımız suya artık 400-500 metrelerde ulaşıyoruz. Her yıl mevcut sondajlara da boru ekleyerek daha derinlere iniyoruz. Enerji maliyetlerimiz de yeraltı sularının daha derinlere inmesi nedeniyle yükselmektedir. Tüm bunlara rağmen yatırımlarda hız kesmiyoruz ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında su ücret tarifelerinde 15. sıradayız." denildi.

"17 ilçenin 11'inde su gelirleri enerji maliyetini karşılamıyor"

MASKİ'nin içme suyu temini sağladığı 17 ilçenin 11'indeki su gelirlerinin, sondajların ve içme suyu arıtma tesislerinin elektrik faturalarının altında kaldığı kaydedilen açıklamada, "Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl, Selendi, Soma ve Şehzadeler ilçelerinde su gelirleri, enerji giderlerini karşılamıyor. Tek gelir kaynağı su ücretleri olan MASKİ'nin personel, araç, akaryakıt ve altyapıda kullanılan malzeme alımları gibi giderleri bütçedeki mali yükü daha da ağırlaştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

" Manisa'mızda içme suyu barajı yok, sadece bu yıl 99 adet sondaj açtık"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün en büyük gider kaleminin elektrik olmasının ana sebebinin Manisa'da içme suyu barajının olmaması olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu sebep ile vatandaşlarımıza yeterli içme suyu temin etmek için kuruyan sondajların yerine her yıl daha fazla sondaj açıyor ve mevcut sondajlara da boru ekleyerek daha derinlere iniyoruz. Sadece 2023 yılında 99 Adet sondaj çalışması gerçekleştirdik. Mevcut sondajlara da her yıl ortalama 20 metre boru ekleyerek daha derinlerden su elde ediyoruz. Yeraltı sularının hızla azaldığı Manisa'da derinlere indikçe sularda ağır metaller ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımıza sağlıklı ve içilebilir su temin etmek için içme suyu arıtma tesisleri kurmaktayız. Şuan 106 içme suyu arıtma tesisimizle hizmet verdiğimiz ilimizde, bu tesislerimiz de enerji maliyetlerimizi yükseltmektedir. Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğünün elektrik abone tipinin, yoğunluklu olarak sanayi ve ticarethane olması da enerji maliyetini yükselten faktörlerden birisidir." ifadelerine yer verildi.

"İçme suyu ücretleri 3 ayrı grupta tahsil edilmektedir"

MASKİ Genel Kurulunda alınan karar gereği su ücretlerinin il genelinde 3 ayrı grupta tahsil edildiği vurgulanan açıklamada, "Kasım ayı itibariyle su ücretleri, 1. grupta yer alan Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Akhisar, Salihli, Soma, Alaşehir ilçelerinde 18,90 TL, 2. grupta bulunan Kula, Saruhanlı, Ahmetli, Sarıgöl İlçelerinde 18,46 TL ve 3. gruptaki Kırkağaç, Gölmarmara, Selendi, Gördes, Demirci, Köprübaşı İlçelerinde ise 17,17 TL'dir. Manisa'da köyden mahalleye dönüşen 780 yerleşim yerindeki 120 bin 54 aboneye yüzde 75, Beldeden mahalleye dönüşen 68 yerleşim yerlerindeki 83 bin 472 aboneye ise yüzde 50 indirimli su tarifesi uygulanmaktadır. Kanunen eski köy ve beldelerdeki indirimlerle birlikte MASKİ Genel Kurulunda alınan karar gereği 14 bin 738 şehit yakını, gazi, engelli, doğal afet mağduru (depremzede), fakir ve yaşlı abonelere de indirimli su tarifesi uygulanmaktadır. İl genelindeki camiler ve mezarlıklarda kullanılan sulardan da ücret alınmamaktadır. Buna göre Manisa'daki abonelerin 3'te 1'i yüzde 50 ve üzeri indirimli su kullanmaktadır. Manisa'da uygulanan su ücret tarifesine tüm bunlar da eklendiğinde 1 metreküp suyun fiyatı ortalama 9,65 TL'ye tekabül etmektedir." denildi.

" Manisa, 30 büyükşehir arasında 15. sıradadır"

İçme suyunu en ucuza sağlayan büyükşehirlerden birinin Manisa olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MASKİ, içme suyu ihtiyacını yeraltı sularından karşılayarak yüksek elektrik faturası ödemesine rağmen 1 metreküp su bedelinde fatura kıyaslamasına gidildiğinde 30 Büyükşehir arasında 15. sırada yer almaktadır. Manisa il genelinde ortalama su ücreti olan 9,65 TL'den değerlendirildiğinde ise ülke genelinde en ucuz içme suyunu temin eden Büyükşehir Belediyeleri arasında yer almaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü, yüksek enerji maliyetlerine rağmen ülke genelinde en fazla altyapı ve atıksu arıtma tesisi yatırımı yapan Büyükşehir Belediyeleri arasında en önlerde yer almaktadır. Kurulduğumuz 2014 yılından bugüne kadar 5 bin 800 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı yaptık. 780 köy ve 68 beldenin 265'inde alt ve üstyapı çalışmasını tamamladık. Demirci ve Selendi'de büyük alt ve üstyapı dönüşümüne devam ediyoruz. Kula'nın içme suyu sorununa 120 Milyon liralık dev yatırımla son verdik. Çevreyi korumak için hayata geçirdiğimiz Atıksu Arıtma tesisi projeleri ile ilçe belediyelerinden devraldığımız 13 atıksu arıtma tesisini çalışır duruma getirdik. 7 atıksu arıtma tesisi inşa ettik. 154 adet de altyapı yapılan yerlere foseptik yaptık. MASKİ kurulmadan önce nüfusun yüzde 34'üne verilen atıksu hizmetini yüzde 85'e çıkardık. Enerji maliyetlerimizi düşürmek amacıyla toplamda 8 Megavat gücünde 4 güneş enerji santrali kurduk. İl genelinde, 1.361 adet içme suyu deposu baştan aşağı yenilerken, 115 adet de içme suyu deposu inşa ettik. 704 adet yeni sondaj açtık. 19 kilometre dere ıslahı ve 1 Milyon 488 bin metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımlar da ödülleri beraberinde getirerek MASKİ Genel Müdürlüğümüz, 2016 yılındaki 2. Su ve Çevre Ödüllerinde en çok atıksu arıtma tesisi ve altyapı yatırımı, 2019 yılındaki 5. Su ve Çevre Konferansında ise en çok altyapı yatırımı ödülüne layık görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz." - MANİSA