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Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı Ziyaret Etti

Ekonomi Haberleri

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, New York Borsası'nda halka açılma haftası için bulunduğu ABD'de Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Martı'nın dünyanın en önemli borsasında işlem görecek olması ve gelecek vadedeki planları gibi konular görüşüldü.

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, New York Borsası'nda halka açılma haftası için bulunduğu ABD'de Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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