Mars Logistics, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı

Lojistik firması Mars Logistics, kasım ayında 7 gün süren denetimin ardından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandığını duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Mars Logistics Kurumsal Gelişim Müdürü Meltem Çınar, "Enerji verimliliği alanında yaptığımız analizler, enerji yönetimi uygulamalarımız neticesinde enerji kaynaklarının verimli yönetilmesi, enerji performansımızın iyileştirilmesi ve enerji kaynaklı karbon emisyonunun nötr olması yolundaki çalışmalarımızı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi ile sistematik hale getirdik. Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Çınar, Balance Güneşli Merkez Ofis, Hadımköy, Tuzla 2 ve Tepeören Lojistik Merkezleri'nde uygulanan Enerji Yönetim Sistemi sayesinde enerji analizleri, önemli enerji kullanım noktalarının tespiti, enerji verimliliği hakkında şirket içinde farkındalık geliştiğini belirterek "Ülkemiz ve dünyamızın en öncelikli konularından olan enerji verimliliği alanında iyileştirmelerin devreye alındığı çalışmalarımız neticesinde enerji verimliliği hedeflerini belirledik" diye konuştu.

2021 yılında devreye aldıkları Güneş Enerji Santrali'nin performansına da değinen Çınar "Yenilenebilir enerji santralimiz 3 yıldır devrede ve 2023 yılı sonu verileriyle 7.2 MW elektrik enerjisi üretti. Ürettiğimiz bu enerji sayesinde 202.450 adet ağacın doğadan yok edebileceği, 4 bin 454 ton eşdeğeri CO2 emisyonunun önlenmesini sağladık. Daha önce duyurduğumuz, 'İş Ekipmanlarının Renovasyonu Projesi' kapsamında yenilenen lityum iyon pilli iş makineleri ve elektrikli ekipmanlar ile üretilen yenilenebilir enerji sayesinde lojistik depolarında net sıfır emisyonlu iş makinelerine geçiyoruz. Ayrıca, lojistik depolarımızdaki aydınlatmaların LED dönüşümü analizlerini yaparak projelendirdik ve uygulama aşamasına geçtik. İlk projemizde Hadımköy Lojistik Merkezi'nde aydınlatmadan kaynaklı enerji tüketiminde yüzde 48 iyileşme hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çınar, "Mars Logistics olarak 'Dünyaya Değer' felsefesiyle devam eden sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, önce Kurumsal Sürdürülebilirlik Manifestomuzu yayınladık. Ardından değerlerimizden aldığımız güç ile belirlediğimiz yönümüzü Dünya Ekonomik Forumu metrikleriyle ve GRI standartlarına uygun hazırladığımız 'Mars Logistics 2020-2022 Sürdürülebilirlik Raporu' ile sürdürülebilir performanslarımızı, geleceğe yönelik sürdürülebilirlik hedeflerimizi açıkladık" dedi.

Çınar konuşmasında önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirliğin önemini daha da artıracağını, özel sektör ve kamuyla birlikte iklim finansmanının önünün açılacağını ve iklim finansmanı için ortak alınmayacak her kararın, birlikte atılmayacak her adımın dünyamızı iklim felaketlerine daha da yaklaştıracağının altını çizdi.

2024 yılında özellikle AB'deki Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), ABD'deki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Türkiye'de Kamu Gözetimi Kurumu'nun açıkladığı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS S1 & S2) ile sürdürülebilirlik bilgilerini paylaşması gereken şirket yelpazesinin genişleyeceğini ifade eden Çınar, "Türkiye'de ve Avrupa'da birçok şirketin, faaliyetlerinin çevreyi nasıl etkilediğini, sosyal konular ve bunlara ilişkin risk ve fırsatları nasıl yönettikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi ve sürdürülebilirlik stratejilerini yeniden şekillendirmesi gerekecektir. Bu düzenlemeler, sürdürülebilirlik raporlamasını gönüllü bir çaba olmaktan çıkartıp standartlaştırılmış, hesap verebilir, denetlenen ve uygulanabilir bir gereklilik haline getirecektir" ifadelerini kullandı.