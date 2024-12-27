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Marmaris'te Yat Kiralama Sektörü Pandemi Sonrası Yeniliklerle Büyüyor

Marmaris'te Yat Kiralama Sektörü Pandemi Sonrası Yeniliklerle Büyüyor
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Marmaris'te yat kiralama sektörü, pandemi sonrası müşterilerin değişen taleplerine cevap vermek için su sporları ve eğlence aktiviteleri ekleyerek alternatif tatil deneyimleri sunuyor. 2024 yılına ilişkin yüksek doluluk oranları ve erken rezervasyonlar dikkat çekiyor.

Dünyanın ve ülkemizin en gözde tatil beldelerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemi döneminde izole tatil tercih edenlerin gözdesi olan yat kiralama sektörü, pandemi sonrası değişen talepler doğrultusunda yenilikçi adımlar atmaya başladı. Marmaris ve çevresindeki sektör temsilcileri, rekabetin yoğun yaşandığı bu alanda teknelerine su sporları ve eğlence aktiviteleri ekleyerek tatilcilere alternatif deneyimler sunuyor.

Pandemi sonrası dönemde zorlu bir sınav veren yat kiralama sektörü, Marmaris ve çevresinde sunduğu yeniliklerle yerli ve yabancı tatilciler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Yaz ve deniz mevsiminin sona ermesinin ardından fiyatları milyon liraları aşan teknelerin bakım maliyetleri de bir o kadar yüksek olurken, çekek yerlerinde kış bakım ve onarımlarını yaptırmanın tekneler için önemli olduğu vurgulanıyor.

"Kiralama, satın almaktan daha avantajlı"

Marmaris'te yat kiralama işi yapan kaptan Onur Şahin, 2024 yılının başarılı geçtiğini ve 2025 yılı için şimdiden yüzde 40 doluluk oranına ulaştıklarını belirtti. Şahin, "Teknelerimize jetski kiralama, dalış eğitimleri ve balıkçılık gibi ek hizmetler ekledik. Bugünlerde tekne satın almak yerine kiralamak çok daha avantajlı. Marina fiyatları ve bakım masrafları nedeniyle 10 haftalık kiralama maliyeti, bir tekne satın alma masraflarına eşdeğer. Zaten çoğu insan yılın 10 haftasından fazlasını teknede geçirmiyor" dedi.

Sektörün diğer temsilcilerinden kaptan Ahmet Mert Karabolat ise pandemi sonrası yerli turist talebinde azalma yaşandığını söyledi. Karabolat, "Pandemi sırasında izole tatil arayışı nedeniyle yükselen talep, pandemi sona erdiğinde eski seviyelere geriledi. Bunun yanı sıra, yüksek marina ve bakım masrafları nedeniyle birçok firma teknelerini satmak zorunda kaldı ya da faaliyetlerini durdurdu" ifadelerini kullandı.

Rezervasyonlar şimdiden doluyor

Yüksek maliyetlere rağmen konsept yenilikleriyle dikkat çeken firmalar, bu süreçte öne çıkmayı başardı. Karabolat, "Geçtiğimiz sezon teknelerimizin tamamı doluydu. 2025 sezonu için de yüzde 40 rezervasyon tamamlandı. Müşteri beklentilerini karşılamak için teknelere farklı eğlence konseptleri eklemeye devam ediyoruz" diyerek erken rezervasyonun da önemini belirtti.

Pandemi sonrası dönemde zorlu bir sınav veren yat kiralama sektörü, Marmaris ve çevresinde sunduğu yeniliklerle yerli ve yabancı tatilciler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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