Marmaris'te toplanan kuru gevenler ekonomiye kazandırılırken yangın riski de azaltılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurumuş geven çalıları, ekonomik değerlere dönüştürülerek orman yangınlarına karşı önlem alınıyor. Yöre halkı tarafından toplanan çalılar, dekorasyon malzemesi olarak kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki kurumuş geven çalıları, yöre halkı tarafından toplanıyor.

Toplanan çalılar süs ve dekorasyon eşyası haline getirilmek üzere Ankara ve Sakarya'daki fabrikalara gönderiliyor.

Kuru bitki örtüsünün sahadan temizlenmesi, ekonomik faydasının yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede de kritik rol oynuyor.

Orman zeminindeki yanıcı madde yükünün azaltılmasıyla, olası yangınların yayılma hızının düşürülmesi ve yangın riskinin minimize edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
