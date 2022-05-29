Marmaris mega yatlara ev sahipliği yapıyor - Haberler

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris, mavi tur sezonunun başlamasıyla çok sayıda mega yatı ağırlıyor.

Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki "Anna" isimli dev yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine yanaştı. 2018'de Hollanda da inşa edilerek denize indirilen yatın 9 lüks kabininde 18 kişi konaklayabiliyor. Yatta, 36 personel görev yapıyor.

Limana demir atan bir diğer Cayman Adaları bayraklı mega yat ise "319011300" oldu. Limanın büyük rıhtımına yanaştırılan 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki yatın 6 lüks kabininde 12 kişi konaklayabiliyor ve 28 kişilik personel konuklara hizmet veriyor.

"Aurora" isimli süper lüks yat da bir süredir büyük rıhtımda demirli dururken, Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" ise körfezde alargada bekletiliyor.

Marmaris Limanı'na ve körfezine renk katan gemiler helikopter, spa, sauna, jakuzi, sinema ve spor salonu gibi birçok etkinlik ve spor alanını barındırıyor.

Bir süre limanda ve körfezde kalacak yatlarda tatil yapanların kim olduklarına dair bir açıklama yapılmadı.