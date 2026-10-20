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Marmaris ilçesinde MSC Divina, Marmaris Limanı'na 3 bin 710 yolcuyla yanaştı

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Marmaris ilçesinde MSC Divina, Marmaris Limanı'na 3 bin 710 yolcuyla yanaştı Haber Videosunu İzle
Marmaris ilçesinde MSC Divina, Marmaris Limanı'na 3 bin 710 yolcuyla yanaştı
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Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelerek Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 710 turist getirdi. Gemide 1286 personel bulunurken, turistler Marmaris Çarşısı ve Kaleiçi'nin yanı sıra Dalyan, Kaunos ve tekne turlarına katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 3 bin 710 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 710 yolcu ile 1286 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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