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Marmaris'e Panama bayraklı MSC Divina ile 3 bin 749 turist geldi

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Marmaris'e Panama bayraklı MSC Divina ile 3 bin 749 turist geldi
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Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeri, Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 749 turist getirdi. Aydın Kuşadası'ndan gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı; turistler Çarşı, Kaleiçi ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 3 bin 749 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 3 bin 749 yolcu ve 1276 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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