Marmaray ile Otomobil Sevkiyatı: Boğaz Altından Taşımacılık Başladı

Marmaray ile Otomobil Sevkiyatı: Boğaz Altından Taşımacılık Başladı
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Türkiye'ye getirilen otomobiller, Boğaz altından trenle geçerek Kocaeli'deki Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaştırıldı. Marmaray hattı, gece saatlerinde yük taşımacılığına yönelik önemli bir rol üstleniyor.

Boğazı trenle geçti: Araç sevkiyatı Köseköy'e ulaştı

Boğaz altından otomobil taşındı, Marmaray lojistikte de köprü oldu

KOCAELİ - Türkiye'ye getirilen otomobiller, boğazı trenle geçerek Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaştırıldı.

Ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan Marmaray hattı, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma imkanı sunarken, bu hat üzerinden yeni bir sevkiyat daha gerçekleştirildi. Türkiye'ye getirilen otomobiller, tren vagonlarına yüklenerek Marmaray hattı üzerinden Kocaeli'deki Köseköy Lojistik Merkezi'ne taşındı. Gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin İstanbullunun ulaşımını sağlayan Marmaray, gece olunca bu kez boğazın altından yük taşımacılığına ev sahipliği yapıyor. Marmaray, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor. Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray'ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi'nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KIYAK - Ekonomi
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