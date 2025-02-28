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Marmarabirlik İznik Zeytin Kooperatifi, 54'üncü Genel Kurulu'nu Başarıyla Gerçekleştirdi

Marmarabirlik İznik Zeytin Kooperatifi, 54'üncü Genel Kurulu'nu Başarıyla Gerçekleştirdi
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Marmarabirlik'e bağlı 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 54'üncü Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Başkan Hidamet Asa, ortakların güçlü desteğiyle kooperatifin gelecekteki projeleri için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Marmarabirlik'e bağlı 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 54'üncü Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. İznikli zeytin üreticisi ortakların yoğun katılım gösterdiği Genel Kurul'daki gündemde yer alan tüm maddelerin tamamı kabul edildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bizim arkamızda sessiz bir kalabalık var. Bugüne kadar her zaman yanımızda olan, desteklerini hissettiren ortaklarımızla bu genel kuruldan güçlenerek çıktık. Halkın üzerinde hiç bir güç yoktur. Üreticimiz yalanlarla oluşturulma istenen algılara inanmadığını bir kez daha ispatlamış oldu" dedi.

Divan Başkanlığı'nı Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'nın yaptığı 2022-2023 ve 2023-2024 iş yılları Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, Divan Katiplikleri'nde Halil İbrahim Gökbulut ve Hüseyin Çetin yer aldı. Yaklaşık bin 400 kişinin katıldığı ve tüm gündem maddelerinin kabul edildiği Genel Kurul, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Oylamaların sonlanmasının ardından söz alan Başkan Hidamet Asa, işlerin yoğun olduğu bu dönemde işini gücünü bırakıp büyük bir fedakarlıkla bizlere destek veren, Kooperatifimize ve Marmarabirlik'e güç katan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Genel kuruldan güçlenerek çıktıklarını belirten Hidamet Asa, Marmarabirlik olarak üreticimize destek verecek yeni projeleri gündeme almak için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Asa, "Marmarabirlik İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin, 54'üncü Olağan Mali Genel Kurulu'nda ortaklarımızın bu yoğun katılımı ile her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunu göstermesi bizi son derece mutlu etmiştir. İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ne ve Marmarabirlik'e duyulan güvenin bir kere daha sergilendiği bu demokratik ortamda, ortaklarımıza önümüzdeki dönemde atacağımız adımları anlatıyor olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim. Üreticinin büyük bir katılım sağlamış olduğu bu Genel Kurul, büyük bir mesajdır. Marmarabirlik bugüne kadar ortaklarının yanında olmuş ve onlara her durumda destek vermeyi görev edinmiştir. Bu bilinç ve kurum kültürüyle yolumuza hiç durmadan devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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