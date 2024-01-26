Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, TKDK, KOSGEB ve Mardin OSB'yi ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kurum ziyaretleri çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü ile Mardin Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

İlk ziyaretini TKDK Mardin İl Koordinatörlüğüne yapan Vali Akkoyun, burada il geneli, ilçe bazlı ve sektör bazlı projeler yanı sıra yatırım miktarları ve gerçekleşen hibe ödemeleri konularında İl Koordinatörü Erdal Çelik'ten bilgi aldı. TKDK olarak Mardin'e kazandırdıkları 258 projede 216 milyon TL hibe sağladıklarını bildiren Çelik, bu hibeler sayesinde 448 milyon TL yatırım yapıldığını kaydetti.

Yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri gayretlerden dolayı TKDK Koordinatörlüğü görevlilerine teşekkür eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, TKDK'nın son dönemlerde yaptığı hizmetlerle öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti. Finanse etmek, yol göstermek, danışmanlık yapmak ve kaynakların doğru kullanımı konusunda büyük gayretlerin ortaya konulduğunu ifade eden Vali Akkoyun, TKDK'nın doğru tespitler yaparak doğru kaynak transferini sağladığını ve burada da çok ciddi bir ivme yakaladığının göründüğünü söyledi. Tarımdan hayvancılığa, kırsal turizmden yenilebilir enerji tesislerine kadar TKDK'nın önemli projeleri destekleyerek Mardin'e katma değer kattığını belirten Vali Akkoyun, özverili çalışmalarından dolayı TKDK Mardin il Koordinatörlüğü personellerini tebrik etti.

TKDK ziyaretinden sonra KOSGEB Mardin İl Müdürlüğünü ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İşletme Veri Taban Sayısı, Destek Faaliyet Sonuçları, 2023 Yılı Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz Destekler hakkında KOSGEB Mardin İl Müdürü Abdullah Yurten'den bilgi aldı.

Vali Akkoyun, KOSGEB'in birçok işletmeye ciddi katkılar sağladığını belirterek; "Bu katkıları sağlarken doğru tespit, doğru destek, doğru uygulama ve sağlam denetimlerde bulunacağız. Bu uygulamalarla belirlenen hedefler ve amaca ulaşılması noktasında gayret etmemiz gerekiyor. KOSGEB bu anlamda zaten yıllardır kendini ispatlamış bir kuruluşumuzdur. Gösterdikleri gayretlerden dolayı tüm çalışanları kutluyorum" diye konuştu.

Vali Tuncay Akkoyun daha sonra Mardin Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti. OSB'de faaliyet gösteren tarım, un, nişasta ve tekstil fabrikalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Akkoyun, ilin istihdam ve üretimine büyük katkı sağlayan Mardin OSB'nin çalışmaları hakkında OSB Bölge Müdür Yardımcısı Abdurrahim Koç ile fabrika yöneticilerinden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Akkoyun'a, Vali Yardımcıları Abdullah Demirdağ ve Osman Çelikkol eşlik etti. - MARDİN