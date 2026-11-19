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Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) – Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, kentten ihracatın yılın 10 ayında 822 milyon 854 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Ocak-Ekim 2025 döneminde Mardin'in 756 milyon 659 bin dolar olan ihracatının bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 822 milyon 854 bin dolara ulaştığını ifade etti.

Bunun, kentin dış ticaretteki büyüme performansını ortaya koyduğunu söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Mardin, tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği önemli merkezlerden biri olmuştur. Bugün de bu stratejik konumumuzu ekonomik bir avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Özellikle Orta Doğu pazarlarına yakınlığımız, ihracatçılarımız için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak ihracatımızı yalnızca mevcut pazarlara bağlı kalarak büyütemeyiz. Hedefimiz, mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü korurken Avrupa, Afrika, Körfez ülkeleri ve farklı uluslararası pazarlarda da Mardinli işletmelerimizin varlığını artırmaktır."

"IRAK PAZARI ÖNEMLİ"

Mardin'in ihracatında Irak pazarının önemli bir ağırlığa sahip olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:

"İhracat pazarlarımızın çeşitlenmesi, işletmelerimizin dış ticarette daha dirençli hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Irak başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki pazarlarda güçlü bir ticari bağımız bulunuyor. Bunun yanında yeni ülkelere ulaşmak, farklı müşteri gruplarına erişmek ve ihracatımızı daha geniş bir coğrafyaya yaymak zorundayız. Mardinli firmalarımızın uluslararası fuarlara katılımını, ticaret heyetleriyle yeni iş bağlantıları kurmasını ve hedef pazar araştırmalarına daha fazla önem vermesini istiyoruz."

İhracatın yalnızca miktar ve rakamlarla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, üretimde kalite, markalaşma ve teknolojik dönüşümün önemine işaret etti.

Mardin'in üretim gücünün uluslararası pazarlarda daha yüksek katma değere dönüştürülmesi gerektiğini belirten Çelik, "Firmalarımızın markalaşması, ürün kalitesini yükseltmesi, uluslararası standartlara uyum sağlaması ve teknolojik altyapısını geliştirmesi büyük önem taşıyor. Özellikle tarıma dayalı sanayi, gıda, hububat ve bakliyat başta olmak üzere kentimizin üretim potansiyelini daha güçlü şekilde değerlendirmeliyiz. Ham madde veya yarı mamul yerine işlenmiş, markalı ve katma değerli ürünlerin ihracatını artırmalıyız."

Kaynak: ANKA