Mardin Havalimanı Uluslararası Hava Hudut Kapısı Olarak Belirlendi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi