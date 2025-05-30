Mardin Havalimanı Uluslararası Hava Hudut Kapısı Olarak Belirlendi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi.