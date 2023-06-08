Mardin'de çiftçiler hububatta rekolteden memnun

Mardinli çiftçiler GAP sulama kanallarının devreye konulmasını bekliyor

MARDİN - Mardin'de, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu sene hububatta rekolteden memnun olduklarını belirterek, "Yetkililerimizden talebimiz GAP sulama kanalları devreye girinceye kadar cazibe sulama çerçevede olan tarımdaki sulamayı sübvanse etsinler" dedi.

Mezopotamya'nın önemli ovalarından Mardin Ovası'nda buğday, mercimek, arpa gibi ekinlerde hasat süreci devam ediyor. Bu seneyi değerlendiren Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, son yılın en bereketli mahsulüne şahitlik ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 TMO ürün alım fiyatı açıklamasını değerlendiren Öter, "Bu fiyatlar çiftçimizin beklentisinin biraz gerisinde kaldı. Ülkemizin genelinde çiftçimizin bir sıkıntısı var. Güneydoğu çiftçileri olarak özellikle Mardin, Şanlıurfa'nın ve Diyarbakır'ın bir kısmı sulama işlemini elektrik ile yapanlar, kuyuların derin ve elektrik fiyatının da yüksek olması nedeniyle çok fazla elektrik tüketiyorlar. Yetkililerimizden talebimiz GAP sulama kanalları devreye girinceye kadar cazibe sulama çerçevede olan tarımdaki sulamayı sübvanse etsinler" dedi.

Bu sene verimin yüksek olduğunu belirten Öter, "Bu sene rekolte çok güzel. Geçen sene iki tarafta kurak alanda telef oldu. Kurağın yüzde 80'i biçilmedi. Biçilenler de tohum dahi almadı. Geçen sene ve ondan önceki sene ekim olmayan yerlerde bu sene ortalama 300 kilo ürün geliyor. Sulamalı alanda da yüzde 10 artış bekleniyor" diye konuştu.

Çiftçi ve esnaf olan Abdin Ertek, bu yıl rekoltenin bereketli olduğunu ve çiftçinin yüzünün güldüğünü kaydetti. Bu yıl fiyat ve rekoltenin güzel olduğunu belirten Ertek, "Ürünlerden gelen verimler de çok iyi durumda. Geçen seneki maliyet ile bu seneki maliyet hemen hemen aynı durumda. Bu yıl sadece biraz fiyatlar arttı. Çiftçi bu sene kazandı. Kuru araziler de geçen senelere göre bu yıl dölüm başına 300-400 kilo bereketli çıkıyor. Allah'ın vergisi bu yıl bayağı yağmur da yağdı. Bu sene çiftçinin yüzü güldü. Fiyatlar da fena değil" ifadelerinde bulundu.