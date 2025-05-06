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Mardin'de Ajans ve Yatırımcı Buluşmaları Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin'de Ajans ve Yatırımcı Buluşmaları Toplantısı Gerçekleştirildi
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Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin OSB Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, ajans destekleri ve yatırım ortamı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, yatırımları artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Mardin'de "Ajans ve Yatırımcı Buluşmaları Toplantısı" düzenlendi.

Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğiyle Mardin 1. OSB Yönetim Binası Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ajans destekleri, kamu destekleri, yatırım ortamı görüşüldü, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, daha önce yürüttükleri çalışmalar kapsamında yatırımcılarla farklı amaçlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Üretim altyapısını iyileştirmeye yönelik verdiğimiz desteklerin olduğunu belirten Aniç, Mardin Organize Sanayi Bölgesinin üretim altyapısına da desteklerinin olduğunu ve bunları da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

2. OSB de yine altyapı odaklı yürüttükleri çalışmalar olduğunun altını çizen Aniç, şöyle konuştu:

"Sektör odağında gıda ile ilgili, tekstil ile ilgili çalışmalarımız var. TÜBİTAK gibi bir paydaşımız onlarla bir hassa gıda sektöründe katma değerli seviyelere nasıl çıkarız. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bilhassa Avrupa Birliği projesiyle başlayan girişimcilik alanında dünya markası ile devam edecek girişimcilik iş geliştirme desteği tarafından desteklerimiz var. Bunların hepsi en nihayetinde sizin ihtiyacınız ne düzeyde giderebiliriz. Buradaki öncelik ya da bunların dışında ajans olarak bizim yönelmemizi istediğiniz alanlar nelerdir bunu bir buluşma şeklinde yapmak istiyoruz. Buradaki temel gayemiz bu, bizim burada yapacağımız sunumu bir temel olarak teşkil etmişler ama buradaki istişare sürecini bağımsız İşletmek isteriz."

Çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Aniç, Mardin için bu toplantının ilk olduğunu ama devamını da getirmek niyetinde olduklarını sözlerine ekledi.

Aniç, "Bunlara belli aralıklarla devam edip bir şekilde özel sektörün dinamizmini ajansa da yansıtmak buradaki sektörel gelişmeleri bu şekilde daha yakın takip etmek, kendi faaliyetlerimizle bunla uyumlu hale getirmek istiyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu

Konuşmanın ardından yatırım destek ofisi koordinatörü Halis Tuncel konuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Toplantı soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Toplantıya, kentteki tekstilci, sanayici ve fabrikatörler katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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