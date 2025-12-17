Dicle Elektrik'ten Artuklu'ya 12,4 milyon liralık altyapı yatırımı

Dicle Elektrik, Mardin'in Artuklu ilçesinde hızla gelişen yerleşim bölgelerinden biri olan 13 Mart Mahallesi'nde 12 milyon 447 bin lira tutarında yeni bir elektrik altyapı yatırımı başlattı. Proje kapsamında tüm havai hatlar yer altına alınırken, 1600 kVA gücünde trafo merkezi kurulacak.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerde enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi 46. Cadde ve çevresini kapsayan bölgede 12 milyon 447 bin liralık yeni bir altyapı projesi başlattı. Artan nüfus ve yoğun konutlaşmanın getirdiği enerji talebini karşılamak üzere planlanan bu proje ile bölgede hem enerji kapasitesi artırılacak hem de daha modern ve güvenli bir şebeke oluşturulacak.

Yeni bir trafo merkezi kurulacak

Dicle Elektrik tarafından yürütülen proje kapsamında mevcut havai hatların tamamı yer altına alınacak. Ayrıca, bölgenin artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere 1600 kVA gücünde yeni bir trafo merkezi kurulacak. Altyapı güçlendirme çalışmaları dahilinde cadde ve sokaklara 56 adet yeni aydınlatma direği ve armatür yerleştirilecek. Bu yatırım ile birlikte 4,5 kilometre orta gerilim ve 6,5 kilometre alçak gerilim kablosu döşenerek daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir dağıtım hattı inşa edilecek.

Enerji kalitesi artacak, arıza oranı düşecek

Dicle Elektrik yetkilileri, yatırımın yalnızca bugünkü ihtiyaçlara değil, bölgenin gelecekteki büyüme potansiyeline de cevap verecek şekilde planlandığını belirtti. Yetkililer, "Bu proje, Artuklu'nun hızla gelişen bölgelerinde enerji kalitesini yükseltmenin yanı sıra uzun vadede muhtemel arıza oranlarını da ciddi şekilde azaltacaktır. Mardin'in büyüyen şehir dokusuna uygun şekilde kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji yatırımlarımız sürecek" açıklamasında bulundu. - MARDİN