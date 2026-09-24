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Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi 1600 ton ayçiçeği aldı, ön fiyat 37 TL oldu

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Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi 1600 ton ayçiçeği aldı, ön fiyat 37 TL oldu
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadı sürerken, Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi bugüne kadar 1600 ton ürün alımı yaptı. Yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeğinde kilogram ön alım fiyatı 37 TL olarak belirlendi; ilçede 3 bin 500 ton üretim bekleniyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde başlayan ayçiçeği hasadı tüm hızıyla devam ederken, Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından bugüne kadar bin 600 ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesi merkez ve kırsal Akçaova Mahallesi'nde üreticilerin ektiği ayçiçeklerinin hasat mesaisi sürüyor. Hasat edilen ürünler, Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi alım merkezlerine getirilerek teslim ediliyor.

Alım süreci ve fiyatlandırma hakkında açıklamalarda bulunan Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, şu ana kadar yaklaşık bin 600 ton civarında ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Kalpakçı, fiyat belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde uygulanan mevcut gümrük rejimi, dünya ayçiçeği üretimindeki gelişmeler ve uluslararası piyasalarda beklenen fiyat seviyeleri ile döviz kurlarının seyri, finansman maliyetleri ve fiyat oluşumuna etki eden diğer tüm unsurlar birliğimizce kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu ayçiçeği kilogram fiyatı yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği baz alınarak ön alım fiyatı olarak 37 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

İlçe genelindeki rekolte beklentisine de değinen Başkan Kalpakçı, Manyas'ta bulunan 285 kooperatif üyesinin 2 bin 700 ton ürün teslim taahhüdü verdiğini, ilçe genelinde ise toplam 3 bin 500 ton ayçiçeği üretiminin beklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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