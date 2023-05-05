Manisa TSO heyeti BAU Uluslararası Yapı ve İnşaat Teknolojileri Fuarı'nda

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ( Manisa TSO) heyeti, inşaat sektöründeki gelişmeleri incelemek üzere Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen BAU Yapı ve İnşaat Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Manisa TSO heyeti Almanya'da toplantılara katılarak, sektörel gelişmeleri takip etti ve ikili temaslarda bulundu.

Manisa TSO 2. Meslek Komitesinin çalışması çerçevesinde düzenlenen Almanya-Münih İş ve İnceleme Gezisi 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Programda öncelik BAU Münich Fuarı oldu. İnşaat malzemeleri, mimarisi ve teknolojisi alanında dünyanın lider isimlerini bir merkezde buluşturmakla birlikte 2019 senesinde dijital dizayn, akıllı cepheler, akıllı binalar odağında geçen BAU Münich Fuarı, 2023'te "dijital dönüşüm", "kaynakların kullanımı ve geri dönüşüm", "iklim değişikliği ile mücadele" ve "sürdürülebilir yaşam alanları" temalarında şekillendi. BAU Münich'te sergilenen ürün grupları arasında, yapı teknolojileri, inşaat makineleri, dış ve iç dekorasyon ürünleri, izolasyon, tesisat, kaplama, pencere, kapı ve çok çeşitli aksesuarlar bulunmakla birlikte katılımcılar sergiledikleri ürünlerini ve getirdikleri yenilikleri uluslararası boyutta sunma fırsatı yakaladı. Bunun yansıra Manisa TSO Meclis Üyesi Çetin Güngör, Manisa TSO heyeti ile birlikte T.C. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Münih Ticari Ateşesi Ali Bayraktar ve Münih MÜSİAD Başkanı Nebi Alp ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yapılan toplantılarda, Türkiye-Almanya ticari ilişkileri ve yatırım fırsatları ele alındı. - MANİSA