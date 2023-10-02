Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti EMO Hannover Fuarı'na Katıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği iş ve inceleme gezisinde 48 kişilik heyet, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen EMO Hannover Uluslararası Metal İşleme, Kaynak Teknolojisi Fuarı'na katıldı. Heyet, sektördeki son gelişmeleri inceleyerek önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 16. ve 23. Meslek Komitesinin iş kollarında faaliyet gösteren 48 kişilik heyet, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen ve metal işleme, kaynak teknolojisi alanlarında dünyaca ün kazanmış 'EMO Hannover Uluslararası 2023 Metal İşleme, Kaynak Teknolojisi Fuarı'na katıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen iş ve inceleme gezisinde 26 firma katılımcısı 3 gün boyunca kalıpçılık ve metal işleme sektöründe yaşanan son gelişmelerden bilgi sahibi olarak önemli bir çalışmayı başarıyla tamamladı.

EMO Hannover Uluslararası Metal İşleme, Kaynak Teknolojisi Fuarı'nda, imalat için 3 boyutlu yazıcılar, robotik sistemler, sensörler ve tanı teknolojileri, kesme- ayırma tezgahları, metal şekillendirme makineleri ve gelişmiş kaynak teknolojileri ile ilgili ürünler sergilendi.

Ayrıca takım tezgahları alanında faaliyet gösteren ve uluslararası bilinirliğe sahip DMG Mori firmasının etkinliğine katılan Manisa TSO heyeti metal işleme sektöründe son teknolojileri yerinde inceleme fırsatı buldu. - MANİSA